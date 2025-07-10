Отпуск в Париже - где побывать бесплатно

Должен увидеть каждый — топ-4 бесплатные локации в Париже
Париж ежегодно привлекает десятки тысяч туристов. Путешественники влюбляются в его знаковые достопримечательности, богатую историю, яркую культуру и особую атмосферу.
Подборкой бесплатных локаций поделилось издание Daily Express.
Площадь Вогезов
Самая старая площадь Парижа, расположенная в районе Маре. Она поражает симметричной архитектурой, фасадами из красного кирпича и шиферными крышами. Это популярное место для парижан и туристов, где можно спокойно отдохнуть и заглянуть в прошлое города.
Парк Монсо
Это общественный парк площадью 8,2 га, известный своим английским садово-парковым стилем и уникальными архитектурными произведениями. Здесь есть извилистые дорожки, пруд и несколько уменьшенных копий известных мировых сооружений, в частности, египетская пирамида и голландская ветряная мельница.
Музей национальных архивов
Он расположен в отеле "Субиз" (Hôtel de Soubise). Музей хранит французские архивы от периода правления Меровингов до 1958 года. В нем представлены документы, произведения и исторические артефакты, связанные с французской и европейской историей.
Люксембургский сад
Это большой исторический парк в самом центре Парижа. Он известен своими французскими и английскими садами, зеленым аллеями, фонтанами, скульптурами. Здесь также часто проходят различные развлекательные мероприятия. Сады XVII века являются популярным местом отдыха как среди парижан, так и для туристов.
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