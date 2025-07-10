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Главная Туризм Должен увидеть каждый — топ-4 бесплатные локации в Париже

Должен увидеть каждый — топ-4 бесплатные локации в Париже

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 12:25
Отпуск в Париже - где побывать бесплатно
Пейзажи Парижа. Фото: tripadvisor.com

Париж ежегодно привлекает десятки тысяч туристов. Путешественники влюбляются в его знаковые достопримечательности, богатую историю, яркую культуру и особую атмосферу.

Подборкой бесплатных локаций поделилось издание Daily Express.

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Площадь Вогезов

Самая старая площадь Парижа, расположенная в районе Маре. Она поражает симметричной архитектурой, фасадами из красного кирпича и шиферными крышами. Это популярное место для парижан и туристов, где можно спокойно отдохнуть и заглянуть в прошлое города.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jane (@jane_travels_)

Парк Монсо

Это общественный парк площадью 8,2 га, известный своим английским садово-парковым стилем и уникальными архитектурными произведениями. Здесь есть извилистые дорожки, пруд и несколько уменьшенных копий известных мировых сооружений, в частности, египетская пирамида и голландская ветряная мельница.

Музей национальных архивов

Он расположен в отеле "Субиз" (Hôtel de Soubise). Музей хранит французские архивы от периода правления Меровингов до 1958 года. В нем представлены документы, произведения и исторические артефакты, связанные с французской и европейской историей.

Люксембургский сад

Это большой исторический парк в самом центре Парижа. Он известен своими французскими и английскими садами, зеленым аллеями, фонтанами, скульптурами. Здесь также часто проходят различные развлекательные мероприятия. Сады XVII века являются популярным местом отдыха как среди парижан, так и для туристов.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом поезде в Европе на время летних отпусков. Также мы писали, какие блюда вам точно стоит попробовать в Италии.

путешествие лето Париж сад туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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