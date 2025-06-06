Як скинути стрес в Києві — локація на Подолі

Локація в Києві, де можна зняти стрес після безсонних ночей
Після безсонних ночей через сильні ракетні та дронові атаки українці збираються силами та продовжують жити своє життя. Проте накопичений стрес може негативно впливати на ментальний та фізичний стан.
Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok показав цікаву локацію в Києві, де можна позбутися негативних емоцій.
Як відновити свій емоційний стан в Києві
Блогер розповів, що в столиці є локація під "Перший антістрес Києва "Шандарашка"", де кожен відвідувач може побити гору посуду — тарілки, чайники та банки. Ви можете уявити, що цей посуд — втілення негараздів, які ви переживаєте нині у житті та кидати його з усією силою об стіну.
На локації є колонки, тож Ви можете "спускати пар" під улюблені треки. Блогер пообіцяв, що буквально за пів години часу ви відчуєте себе буквально "новою" людиною.
Локація розташована на Подолі в Києві за адресою: вулиця Верхній вал 42в, метро "Контрактова площа". Вартість послуги стартує від 900 грн та залежить від кількості посуду, який ви розіб'єте.
@vadymgrinko
Збережіть собі класний антистрес 🤝♬ Roar (Made Popular By Katy Perry) [Vocal Version] - Party Tyme Karaoke
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