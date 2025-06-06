Як скинути стрес в Києві — локація на Подолі

Викид емоцій. Ілюстративне фото: pexels.com

Після безсонних ночей через сильні ракетні та дронові атаки українці збираються силами та продовжують жити своє життя. Проте накопичений стрес може негативно впливати на ментальний та фізичний стан.

Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok показав цікаву локацію в Києві, де можна позбутися негативних емоцій.

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Блогер розповів, що в столиці є локація під "Перший антістрес Києва "Шандарашка"", де кожен відвідувач може побити гору посуду — тарілки, чайники та банки. Ви можете уявити, що цей посуд — втілення негараздів, які ви переживаєте нині у житті та кидати його з усією силою об стіну.

На локації є колонки, тож Ви можете "спускати пар" під улюблені треки. Блогер пообіцяв, що буквально за пів години часу ви відчуєте себе буквально "новою" людиною.

Локація розташована на Подолі в Києві за адресою: вулиця Верхній вал 42в, метро "Контрактова площа". Вартість послуги стартує від 900 грн та залежить від кількості посуду, який ви розіб'єте.

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