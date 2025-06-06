Красиві озера в годині їзди від Чернігова — локація

Голубі озера в селищі Олешні. Фото: ozera.cn.ua

Серед зелених лісів і мальовничих пейзажів Чернігівщини заховалися справжні природні перлини — озера з бірюзовою водою. Мова йде про Голубі озера в селищі Олешні Чернігівської області, де можна чудово освіжитись у літню спеку.

Про це пише телеграм-канал "Подорожуймо Україною".

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Повідомляється, що в 50-х роках минулого століття на місці озер видобували кварцевий пісок, з якого виготовляється скло. Нині кар'єри затоплені кришталевою прохолодною водою та оточені хвойними деревами.

Місцеві жителі вірять, що Голубі озера мають лікувальні властивості.

"Природа тут дійсно виглядає запаморочливо красиво – свіже хвойне повітря і тепла прозора і чиста вода дають надзвичайні можливості для приємного відпочинку", — йдеться в статті.

Голубі озера в селищі Олешні. Фото: Ганна Дубовська/для РБК-Україна

Кожного року цю локацію відвідує все більше туристів і завдяки популярності процвітає інфраструктура регіону.

Дістатись до озера можна доїхавши до села Олешня і далі пішки, чи на своєму авто. Маршрут з Чернігова займає близько 1 години.

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