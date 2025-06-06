Красивые озера в часе езды от Чернигова - локация

Голубые озера в поселке Олешни. Фото: ozera.cn.ua

Среди зеленых лесов и живописных пейзажей Черниговщины спрятались настоящие природные жемчужины — озера с бирюзовой водой. Речь идет о Голубых озерах в поселке Олешни Черниговской области, где можно прекрасно освежиться в летнюю жару.

Об этом пишет телеграм-канал "Путешествуем по Украине".

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Сообщается, что в 50-х годах прошлого века на месте озер добывали кварцевый песок, из которого изготавливается стекло. Сейчас карьеры затоплены хрустальной прохладной водой и окружены хвойными деревьями.

Местные жители верят, что Голубые озера обладают лечебными свойствами.

"Природа здесь действительно выглядит умопомрачительно красиво — свежий хвойный воздух и теплая прозрачная и чистая вода дают необычайные возможности для приятного отдыха", — говорится в статье.

Голубые озера в поселке Олешни. Фото: Анна Дубовская/для РБК-Украина

Каждый год эту локацию посещает все больше туристов и благодаря популярности процветает инфраструктура региона.

Добраться до озера можно доехав до села Олешня и дальше пешком, или на своем авто. Маршрут из Чернигова занимает около 1 часа.

Напомним, мы рассказывали, где недалеко от Киева можно порыбачить. Также мы писали о популярных украинских курортах.