Как сбросить стресс в Киеве - локация на Подоле

Выброс эмоций. Иллюстративное фото: pexels.com

После бессонных ночей из-за сильных ракетных и дроновых атак украинцы собираются силами и продолжают жить свою жизнь. Однако накопленный стресс может негативно влиять на ментальное и физическое состояние.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok показал интересную локацию в Киеве, где можно избавиться от негативных эмоций.

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Блогер рассказал, что в столице есть локация под "Первый антистресс Киева "Шандарашка"", где каждый посетитель может побить гору посуды — тарелки, чайники и банки. Вы можете представить, что эта посуда — воплощение проблем, которые вы переживаете сейчас в жизни и бросать ее со всей силой об стену.

На локации есть колонки, поэтому Вы можете "спускать пар" под любимые треки. Блогер пообещал, что буквально за полчаса времени вы почувствуете себя буквально "новым" человеком.

Локация расположена на Подоле в Киеве по адресу: улица Верхний вал 42в, метро "Контрактовая площадь". Стоимость услуги стартует от 900 грн и зависит от количества посуды, которую вы разобьете.

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