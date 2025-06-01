Куди українці будуть їхати літом 2025 — яка вартість відпочинку в Україні та закордоном

Дівчина з валізою на вокзалі. Ілюстративне фото: freepik

Літо вже на порозі, а отже, час відпусток — найгарячіша тема. Бажання вирватись з рутини, змінити обстановку й подарувати собі та близьким бодай кілька днів радості сильніше за обставини.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи планують українці відпустку у 2025 році і скільки готові на це витратити.

Реклама

Читайте також:

Відпустка-2025 — чи планують українці поїздки

Більшість опитаних кажуть, що хоча й хочуть на відпочинок, але все впирається в бюджет. Дехто обирає недорогі варіанти на території України, хтось їде за кордон, але обмежує витрати, а частина людей взагалі не впевнені, чи зможуть взяти відпустку через роботу.

"Я живу в Польщі і планую відпустку в Гданськ на море. Там є класний комплекс "Орльонок". Ми їдемо з чоловіком і дитиною. Витратимо приблизно до двох тисяч злотих за тиждень — це бензин, проживання, харчування. Виходить недорого", — каже жінка.

"Ми зараз їдемо в Чехію. Плануємо витратити 2–3 тисячі доларів. Це на проживання, їжу й дорогу. На десять днів, майже два тижні", — розповідає дівчина.

"В теорії планую відпустку, але не знаю, як вийде з роботою. Якщо буде змога, поїду за кордон, у теплі краї. Бюджет? Може, тисяча доларів, не більше", — наголошує львів'янка.

"Я б хотіла поїхати в гори або на море, але не знаю, чи вийде через роботу. Якщо вийде — максимум 500 доларів на 14 днів", — додає дівчина.

"В Одесу планували. Там небагато треба, бо знайомі приймуть. Думаю, тисяч 10 гривень на двох вистачить", — ділиться думками жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, скільки коштують ретрити і куди поїхати.

Ми також писали, як обрати ідеальну відпустку.