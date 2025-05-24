Гороскоп на літо 2025 року — яка ваша ідеальна відпустка за знаком Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Літо 2025 року — ідеальний час для перезавантаження, нових вражень і натхнення. Астрологи переконані, що найкращий відпочинок — той, що гармонійно збігається з енергетикою вашого знака Зодіаку. Справжня пригода, відпочинок на березі моря чи культурне дозвілля — кожному представнику зодіакального кола пасує свій формат.

Новини.LIVE розповідає, як провести ідеальну відпустку кожному знаку Зодіаку влітку 2025 року, щоб зарядитися позитивом і життєвою енергією.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни не витримують пасивного лежання на пляжі — їх тягне на пригоди та веселощі. Літній відпочинок 2025 року ідеально провести в горах, на водних екскурсіях чи у спортивних таборах. Командні ігри, динамічні маршрути, нові знайомства — усе це допоможе Овну не лише відпочити, а й вивільнити енергію.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці обожнюють комфорт і естетику. Ідеальне місце для відпочинку — спа-курорт або готель з системою "все включено", де кожна деталь продумана до дрібниць. Для Тельців важливо, щоб навколо було смачно, красиво й затишно. Ніяких похідних умов — лише релакс класу люкс.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Літній відпочинок для Близнюків — це постійний рух і нові враження. Їм швидко набридає рутина, тому тури з частими переїздами або круїзи — саме те, що треба. Інтелектуальні ігри, міські квести, нові знайомства і несподівані сюрпризи зроблять їх літо незабутнім.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки цінують емоційний комфорт, тому найкращий відпочинок — це подорож із близькими або романтична втеча на двох. Літні локації з домашнім затишком, море або озеро, вечори під зорями — усе це подарує Ракам натхнення і душевну рівновагу.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Для Левів важливо, щоб відпочинок виглядав престижно. Готелі класу "люкс", вечірки, яскраві фото в соцмережах і стильні образи — усе це підкреслює їхній статус. Обирайте популярні курорти, модні заходи, фестивалі — Лев має бути в центрі уваги.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви не дозволяють собі "відпочивати без сенсу". Ідеальний варіант — відпочинок із оздоровленням, детокс-програма, йога-ретрит або навіть курси саморозвитку. Усе повинно бути чітко сплановано, корисно й комфортно. Літо 2025 — час для вдосконалення себе.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів головне — атмосфера. Красиві пейзажі, мистецтво, спокійна музика, витончена компанія. Ідеально підійдуть старовинні міста Європи або стильні бутик-готелі на узбережжі. Важливо, щоб поруч були близькі люди і приємні бесіди.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони у 2025 році прагнуть до глибоких емоцій і нових вражень. Їх приваблюють екзотичні країни, нетипові маршрути, дайвінг, сафарі, або навіть джунглі. Відпочинок має бути насиченим, інтенсивним і незабутнім — інакше буде нудно.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільця головне — свобода. Вони легко зберуть рюкзак і вирушать у навколосвітню подорож, у похід Карпатами або на велосипедний тур Європою. Їх відпочинок — це не релакс, а пригода, нові знайомства, лекції просто неба і драйв.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги цінують змістовний, організований відпочинок. Вони вибирають місця, де можуть не тільки відпочити, а й оздоровитися, насолодитися природою, смачною кухнею та якісним сервісом. Козеріг не буде витрачати час даремно — все повинно мати сенс.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям подобаються нестандартні ідеї — еко-тури, цифрові кочівні локації, арт-фестивалі, стартап-містечка. Головне — неординарна компанія і простір для самовираження. Їх приваблює креативність, культурний обмін і вільна атмосфера.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб ідеальне літо — це місце, де можна зануритися в себе. Море, ліс, гірське озеро — усе, що пов'язане з природою та енергетикою. Романтичні подорожі, арт-резиденції, медитації під зорями — усе це дозволяє Рибам наповнитися мріями та емоціями.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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