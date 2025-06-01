Куда украинцы будут ехать летом 2025 -— какова стоимость отдыха в Украине и заграницей

Девушка с чемоданом на вокзале. Иллюстративное фото: freepik

Лето уже на пороге, а значит, время отпусков — самая горячая тема. Желание вырваться из рутины, сменить обстановку и подарить себе и близким хотя бы несколько дней радости сильнее обстоятельств.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, планируют ли украинцы отпуск в 2025 году и сколько готовы на это потратить.

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Отпуск-2025 — планируют ли украинцы поездки

Большинство опрошенных говорят, что хотя и хотят на отдых, но все упирается в бюджет. Некоторые выбирают недорогие варианты на территории Украины, кто-то едет за границу, но ограничивает расходы, а часть людей вообще не уверены, смогут ли взять отпуск из-за работы.

"Я живу в Польше и планирую отпуск в Гданьск на море. Там есть классный комплекс "Орленок". Мы едем с мужем и ребенком. Потратим примерно до двух тысяч злотых за неделю — это бензин, проживание, питание. Получается недорого", — говорит женщина.

"Мы сейчас едем в Чехию. Планируем потратить 2-3 тысячи долларов. Это на проживание, еду и дорогу. На десять дней, почти две недели", — рассказывает девушка.

"В теории планирую отпуск, но не знаю, как получится с работой. Если будет возможность, поеду за границу, в теплые края. Бюджет? Может, тысяча долларов, не больше", — отмечает львовянка.

"Я бы хотела поехать в горы или на море, но не знаю, получится ли из-за работы. Если получится — максимум 500 долларов на 14 дней", — добавляет девушка.

"В Одессу планировали. Там немного надо, потому что знакомые примут. Думаю, тысяч 10 гривен на двоих хватит", — делится мыслями женщина.

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