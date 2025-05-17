Який одяг взяти з собою у відпустку — речі, що точно знадобляться

Дівчина збирає валізи у відпустку. Фото: Pexels

Зібратись у відпустку — справа важлива та не завжди легка. Бо ж у кілька валіз потрібно вмістити всі речі, які вам знадобляться. Разом з тим хочеться не спакувати з собою пів шафи. Розуміння того, скільки одягу та які саме речі вам потрібні, допоможе уникнути хаосу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Який одяг взяти з собою у відпустку

Під час планування подорожі врахуйте якою буде погода та куди саме ви відправляєтесь. Саме це допоможе вам вирішити, який одяг варто брати з собою. Кількість речей буде залежати від тривалості вашої поїздки. Для середньостатистичної семиденної відпустки варто звернути увагу на такі речі.

Топи, сукні та кофти

Якщо ваша подорож триватиме близько тижня, варто взяти з собою хоча б чотири топи різного виду. Обирайте речі, які можна буде легко нашаровувати та перевдягати. Для теплого клімату обов'язково візьміть з собою кілька суконь. Якщо ж ви збираєтесь у місце, де може бути прохолодно, візьміть куртку чи теплі кофти.

Валіза з речами. Фото: Pexels

Штани, шорти, спідниці

Для семиденної відпустки вам може вистачити трьох-чотирьох штанів. Оберіть різні моделі за кольором та фактурою. Вони мають легко комбінуватись з речами, які ви з собою берете. Варто також враховувати можливий перепад температур, тому покладіть у валізу кілька шортів та спідниць.

Спідня білизна

Обов'язково візьміть з собою у відпустку на тиждень хоча б вісім пар спідньої білизни. Не забудьте про шкарпетки. Якщо ви переважно будете носити сандалі, то їх може знадобитись менше.

Дівчина складає валізу. Фото: Pexels

Одяг для сну

Ще один мастхев для подорожі — піжама. Двох комплектів буде достатньо для відпустки, тривалістю сім днів. Проте якщо ви любите щовечора одягати щось свіже — візьміть з собою ще кілька футболок чи комплектів.

Взуття

Для відпустки на тиждень вистачить 2-3 пари взуття. Оберіть кросівки для зручних прогулянок та сандалі на щодень. Обов'язково покладіть у валізу туфлі, які підійдуть під елегантний образ на вечір.

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