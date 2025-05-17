Какую одежду взять с собой в отпуск — вещи, которые точно пригодятся

Девушка собирает чемоданы в отпуск. Фото: Pexels

Собраться в отпуск — дело важное и не всегда легкое. Ведь в несколько чемоданов нужно вместить все вещи, которые вам понадобятся. Вместе с тем хочется не упаковать с собой пол шкафа. Понимание того, сколько одежды и какие именно вещи вам нужны, поможет избежать хаоса.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какую одежду взять с собой в отпуск

При планировании путешествия учтите какой будет погода и куда именно вы отправляетесь. Именно это поможет вам решить, какую одежду стоит брать с собой. Количество вещей будет зависеть от продолжительности вашей поездки. Для среднестатистического семидневного отпуска стоит обратить внимание на такие вещи.

Топы, платья и кофты

Если ваше путешествие продлится около недели, стоит взять с собой хотя бы четыре топа разного вида. Выбирайте вещи, которые можно будет легко наслаивать и переодевать. Для теплого климата обязательно возьмите с собой несколько платьев. Если же вы собираетесь в место, где может быть прохладно, возьмите куртку или теплые кофты.

Чемодан с вещами. Фото: Pexels

Брюки, шорты, юбки

Для семидневного отпуска вам может хватить трех-четырех брюк. Выберите разные модели по цвету и фактуре. Они должны легко комбинироваться с вещами, которые вы с собой берете. Стоит также учитывать возможный перепад температур, поэтому положите в чемодан несколько шорт и юбок.

Нижнее белье

Обязательно возьмите с собой в отпуск на неделю хотя бы восемь пар нижнего белья. Не забудьте о носках. Если вы преимущественно будете носить сандалии, то их может понадобиться меньше.

Девушка складывает чемодан. Фото: Pexels

Одежда для сна

Еще один мастхэв для путешествия — пижама. Двух комплектов будет достаточно для отпуска, продолжительностью семь дней. Однако если вы любите каждый вечер одевать что-то свежее — возьмите с собой еще несколько футболок или комплектов.

Обувь

Для отпуска на неделю хватит 2-3 пары обуви. Выберите кроссовки для удобных прогулок и сандалии на каждый день. Обязательно положите в чемодан туфли, которые подойдут под элегантный образ на вечер.

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