Какую одежду взять с собой в отпуск — вещи, которые точно пригодятся

Собираемся в летний отпуск — какую одежду стоит взять с собой
Собраться в отпуск — дело важное и не всегда легкое. Ведь в несколько чемоданов нужно вместить все вещи, которые вам понадобятся. Вместе с тем хочется не упаковать с собой пол шкафа. Понимание того, сколько одежды и какие именно вещи вам нужны, поможет избежать хаоса.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какую одежду взять с собой в отпуск
При планировании путешествия учтите какой будет погода и куда именно вы отправляетесь. Именно это поможет вам решить, какую одежду стоит брать с собой. Количество вещей будет зависеть от продолжительности вашей поездки. Для среднестатистического семидневного отпуска стоит обратить внимание на такие вещи.
Топы, платья и кофты
Если ваше путешествие продлится около недели, стоит взять с собой хотя бы четыре топа разного вида. Выбирайте вещи, которые можно будет легко наслаивать и переодевать. Для теплого климата обязательно возьмите с собой несколько платьев. Если же вы собираетесь в место, где может быть прохладно, возьмите куртку или теплые кофты.
Брюки, шорты, юбки
Для семидневного отпуска вам может хватить трех-четырех брюк. Выберите разные модели по цвету и фактуре. Они должны легко комбинироваться с вещами, которые вы с собой берете. Стоит также учитывать возможный перепад температур, поэтому положите в чемодан несколько шорт и юбок.
Нижнее белье
Обязательно возьмите с собой в отпуск на неделю хотя бы восемь пар нижнего белья. Не забудьте о носках. Если вы преимущественно будете носить сандалии, то их может понадобиться меньше.
Одежда для сна
Еще один мастхэв для путешествия — пижама. Двух комплектов будет достаточно для отпуска, продолжительностью семь дней. Однако если вы любите каждый вечер одевать что-то свежее — возьмите с собой еще несколько футболок или комплектов.
Обувь
Для отпуска на неделю хватит 2-3 пары обуви. Выберите кроссовки для удобных прогулок и сандалии на каждый день. Обязательно положите в чемодан туфли, которые подойдут под элегантный образ на вечер.
Напомним, ранее мы писали о том, какие направления для отдыха будут самыми популярными этим летом. Туда захотят поехать все.
Также мы рассказывали о том, какие вещи на лето будут универсальными. Они должны быть в гардеробе каждой модницы.
Читайте Новини.LIVE!