Перетин кордону з Румунією — які документи необхідні українцям

Заповнення документів в аеропорту. Фото: freepik.com

Одні з найпривабливіших напрямків для українських туристів — це країни-сусіди, зокрема Румунія. Захоплива природа Карпат, старовинні замки та пляжі країни вражає, до того ж наші туристи можуть в'їжджати в країну лише за біометричним закордонним паспортом.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які правила перетину кордону з Румунією у 2025 році.

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Які документи потрібні українцям для поїздки до Румунії

Безвізовий режим з Румунією дозволяє українцям перебувати в країні до 90 днів у будь-який 180-денний період. Для в'їзду не потрібно оформлювати візу, буде достатньо мати з собою біометричний закордонний паспорт.

Для того, щоб на законних підставах залишитися в країні, працювати чи навчатися, українцям необхідна віза типу D. Власника авто необхідно мати з собою дійсний технічний огляд та "Зелену карту".

Туристам варто бути готовими до того, що прикордонники можуть перевірити бронь готелю, запрошення від друзів, туристичний ваучер або інші, додаткові документи (зокрема, медичну страховку).

Документи для подорожей. Фото: freepik.com

Якщо ви плануєте візит до Румунії зі своїм домашнім улюбленцем, вам необхідно заздалегідь подбати про:

мікрочип для ідентифікації тварини.

паспорт міжнародного зразка з інформацією про щеплення.

вакцинацію від сказу (не менше ніж за 21 день до поїздки).

ветеринарну довідку.

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