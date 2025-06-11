Пересечение границы с Румынией - какие документы необходимы украинцам

Заполнение документов в аэропорту. Фото: freepik.com

Одни из самых привлекательных направлений для украинских туристов — это страны-соседи, в частности Румыния. Увлекательная природа Карпат, старинные замки и пляжи страны поражает, к тому же наши туристы могут въезжать в страну только по биометрическому загранпаспорту.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие правила пересечения границы с Румынией в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Какие документы нужны украинцам для поездки в Румынию

Безвизовый режим с Румынией позволяет украинцам находиться в стране до 90 дней в любой 180-дневный период. Для въезда не нужно оформлять визу, будет достаточно иметь с собой биометрический загранпаспорт.

Для того чтобы на законных основаниях остаться в стране, работать или учиться, украинцам необходима виза типа D. Владельцу авто необходимо иметь с собой действительный технический осмотр и "Зеленую карту".

Туристам стоит быть готовыми к тому, что пограничники могут проверить бронь отеля, приглашение от друзей, туристический ваучер или другие, дополнительные документы (в частности, медицинскую страховку).

Документы для путешествий. Фото: freepik.com

Если вы планируете визит в Румынию со своим домашним любимцем, вам необходимо заранее позаботиться о:

микрочип для идентификации животного.

паспорт международного образца с информацией о прививках.

вакцинацию от бешенства (не менее чем за 21 день до поездки).

ветеринарной справке.

Напомним, мы рассказывали, почему в Китае не стоит помогать прохожим. Также мы писали, что поразило японку в Украине.