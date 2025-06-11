Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Летний отпуск в Румынии — нужна ли украинцам виза

Летний отпуск в Румынии — нужна ли украинцам виза

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 19:48
Пересечение границы с Румынией - какие документы необходимы украинцам
Заполнение документов в аэропорту. Фото: freepik.com
Ключові моменти Какие документы нужны украинцам для поездки в Румынию

Одни из самых привлекательных направлений для украинских туристов — это страны-соседи, в частности Румыния. Увлекательная природа Карпат, старинные замки и пляжи страны поражает, к тому же наши туристы могут въезжать в страну только по биометрическому загранпаспорту.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие правила пересечения границы с Румынией в 2025 году.

Реклама
Читайте также:

Какие документы нужны украинцам для поездки в Румынию

Безвизовый режим с Румынией позволяет украинцам находиться в стране до 90 дней в любой 180-дневный период. Для въезда не нужно оформлять визу, будет достаточно иметь с собой биометрический загранпаспорт.

Для того чтобы на законных основаниях остаться в стране, работать или учиться, украинцам необходима виза типа D. Владельцу авто необходимо иметь с собой действительный технический осмотр и "Зеленую карту".

Туристам стоит быть готовыми к тому, что пограничники могут проверить бронь отеля, приглашение от друзей, туристический ваучер или другие, дополнительные документы (в частности, медицинскую страховку).

Літня відпустка в Румунії — чи потрібна українцям віза - фото 1
Документы для путешествий. Фото: freepik.com

Если вы планируете визит в Румынию со своим домашним любимцем, вам необходимо заранее позаботиться о:

  • микрочип для идентификации животного.
  • паспорт международного образца с информацией о прививках.
  • вакцинацию от бешенства (не менее чем за 21 день до поездки).
  • ветеринарной справке.

Напомним, мы рассказывали, почему в Китае не стоит помогать прохожим. Также мы писали, что поразило японку в Украине.

путешествие документы туризм загранпаспорт Украины Румуния
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации