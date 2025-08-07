Відео
Головна Туризм Літня відпустка в Кам'янці-Подільському — де варто побувати

Літня відпустка в Кам'янці-Подільському — де варто побувати

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 16:18
Де побувати у літній відпустці — чим унікальний Кам'янець-Подільськ
Кам'янець-Подільська фортеця. Фото: doba.ua

Кам'янець-Подільський — українське місто з унікальною архітектурою та природою. Спогади від літнього відпочинку тут ще багато часу будуть радувати вас.

Портал visitukraine.today підібрав локації в місті, які має побачити кожен турист.

Читайте також:

Що варто подивитись в Кам'янці-Подільському

Головною візитівкою міста є Кам'янець-Подільська фортеця, яка розташована на скелястому острові із неймовірними краєвидами на каньйон річки Смотрич.

Фортеця з 11 великими вежами була побудована в XIV столітті та була військовим бастіоном у часи Речі Посполитої та Османської імперії. Влітку тут часто проводять різні фестивалі. На тлі високих стін замку також можна влаштувати атмосферну фотосесію.

Фортеця розташована за кілька хвилин від старого міста. Туристам треба перетнути міст, який також є унікальною архітектурною пам'яткою.

Після вежі варто прогулятись вуличками старого міста зі старовинними церквами та будинками. Туристам варто подивитися Ратушу із годинниковою вежею, а також готичний Домініканський монастир або Собор Святих Петра і Павла.

Одним з унікальних районів міста є Вірменський квартал, який раніше був домом для торговців та ремісників. Тут збереглися руїни Вірменської церкви Святого Миколая та Вірменської криниці.

Унікальні страви Кам'янець-Подільського готується одразу за польськими, вірменськими та українськими традиціями. Мандрівникам варто обов'язково скуштувати тут банош, верхуни, фаршировані перці та запити смачною крафтовою кавою.

Раніше ми писали, які документи необхідні для подорожей за кордон разом із тваринами. Також ми розповідали, де покупатись неподалік Львова.

Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
