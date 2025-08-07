Видео
Летний отпуск в Каменце-Подольском — где стоит побывать

Летний отпуск в Каменце-Подольском — где стоит побывать

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 16:18
Где побывать в летнем отпуске - чем уникален Каменец-Подольск
Каменец-Подольская крепость. Фото: doba.ua

Каменец-Подольский — украинский город с уникальной архитектурой и природой. Воспоминания от летнего отдыха здесь еще много времени будут радовать вас.

Портал visitukraine.today подобрал локации в городе, которые должен увидеть каждый турист.

Что стоит посмотреть в Каменце-Подольском

Главной визитной карточкой города является Каменец-Подольская крепость, которая расположена на скалистом острове с невероятными видами на каньон реки Смотрич.

Крепость с 11 большими башнями была построена в XIV веке и была военным бастионом во времена Речи Посполитой и Османской империи. Летом здесь часто проводят различные фестивали. На фоне высоких стен замка также можно устроить атмосферную фотосессию.

Крепость расположена в нескольких минутах от старого города. Туристам надо пересечь мост, который также является уникальным архитектурным памятником.

После башни стоит прогуляться по улочкам старого города со старинными церквями и домами. Туристам стоит посмотреть Ратушу с часовой башней, а также готический Доминиканский монастырь или Собор Святых Петра и Павла.

Одним из уникальных районов города является Армянский квартал, который ранее был домом для торговцев и ремесленников. Здесь сохранились руины Армянской церкви Святого Николая и Армянского колодца.

Уникальные блюда Каменец-Подольского готовится сразу по польским, армянским и украинским традициям. Путешественникам стоит обязательно попробовать здесь банош, верхуны, фаршированные перцы и запить вкусным крафтовым кофе.

Ранее мы писали, какие документы необходимы для путешествий за границу вместе с животными. Также мы рассказывали, где искупаться недалеко от Львова.

