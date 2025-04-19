Чому не можна вдягати лосини на борт літака — поради туристам

Салон літака. Фото: Pinterest

Лосини — популярний предмет гардеробу серед туристів. Проте попри зручність, краще не вдягати їх у літак.

Про це пише Daily Mail.

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Чому не можна літати у лосинах

Флеболог Х'ю Пабару пояснив, що носіння обтислого одягу впливає на наш кровообіг. Тісні джинси чи лосини його порушують і можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

"Тривале сидіння, особливо в літаках, може призвести до скупчення крові в ногах, збільшуючи ризик тромбозу глибоких вен — серйозного захворювання, коли тромб утворюється в глибокій вені ноги", — поділився фахівець.

За словами лікаря, лосини обтягують талію, стегна та щиколотки — саме ті місця, які найчастіше набрякають під час польоту.

Дівчина на борту літака. Фото: Pexels

Тісний одяг також впливає на нашу лімфатичну систему, створюючи своєрідний "ефект джгута". Лікарі радять обирати для польоту вільні штани, які не провокуватимуть виникнення набряків.

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