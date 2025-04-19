Почему нельзя надевать лосины на борт самолета - советы туристам

Салон самолета. Фото: Pinterest

Лосины — популярный предмет гардероба среди туристов. Однако несмотря на удобство, лучше не надевать их в самолет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Почему нельзя летать в лосинах

Флеболог Хью Пабару объяснил, что ношение обтягивающей одежды влияет на наше кровообращение. Тесные джинсы или лосины его нарушают и могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

"Длительное сидение, особенно в самолётах, может привести к скоплению крови в ногах, увеличивая риск тромбоза глубоких вен — серьезного заболевания, когда тромб образуется в глубокой вене ноги", — поделился специалист.

По словам врача, лосины обтягивают талию, бедра и лодыжки — именно те места, которые чаще всего отекают во время полета.

Девушка на борту самолета. Фото: Pexels

Тесная одежда также влияет на нашу лимфатическую систему, создавая своеобразный "эффект жгута". Врачи советуют выбирать для полета свободные брюки, которые не будут провоцировать возникновение отеков.

Напомним, мы рассказывали, где откроют самый высокий мост в мире. Также мы писали, в каких странах мира больше всего заботятся о здоровье своих граждан.