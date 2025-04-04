Які країни в Європі варто відвідати разом з дітьми — добірка

Дівчинка насолоджується відпочинком. Фото: Freepik

Весна — ідеальна пора відкривати нові красиві локації. Хоча канікули вже закінчилися, проте ще є час злітати на відпочинок перед екзаменами та тестуваннями школярів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де круто провести час з дітьми в Європі.

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Берлін

У столиці Німеччини є розваги для дітей різного віку, від немовлят і малюків до підлітків. Обов'язково відвідайте Музей природознавства, який вражає найбільшим скелетом динозавра у світі. Також варто приділити час прогулянці по парку Volkspark Friedrichshain, де встановлені кам'яні скульптури 106 персонажів з казок братів Грімм.

Будапешт

В столиці Угорщини є дитяча залізниця, яка простягається на 11 кілометрів через пагорби Будди та є найдовшою у світі. Нею керують діти. Вони відповідають за продаж квитків і стежать за тим, щоб поїзди курсували вчасно. Батькам також варто відвідати Термальні купальні Палатінус з дитячими басейнами та водними гірками.

Мадрид

В іспанській столиці вражаюча кількість цікавих музеїв і красивих парків. У місті можна подивитися популярні мюзикли в театрах на Гран Віа, прогулятися парком Ретіро (або поплавати на човні в його ставку) або відвідати найбільший в Іспанії парк розваг у парку Каса-де-Кампо. Якщо з вами подорожує футбольний фанат, обов'язково відвідайте матч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" (домашній стадіон мадридського "Реала") або на "Сівітас Метрополітано" (домашній стадіон мадридського "Атлетіко").

Копенгаген

В столиці Данії більшість туристичних пам'яток мають знижені ціни для дітей, і все продумано так, щоб спростити життя батькам. Безкоштовні ігрові майданчики Копенгагена сподобаються дітям, адже багато з них можуть похвалитися розумним і кумедним дизайном. Два з найкращих — Skydebanen у Вестербро та Бермудський трикутник у Ньорребропарку. Маленьким українцям також варто відвідати музей під відкритим небом — Фріландсмузеет, який познайомить їх з традиційним життям сільської Данії.

Нагадаємо, ми розповідали, де варто побувати в Одесі на Великдень. Також ми писали, чому нідерландці не закривають свої вікна шторами та жалюзі.