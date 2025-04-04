Какие страны в Европе стоит посетить вместе с детьми - подборка

Девочка наслаждается отдыхом. Фото: Freepik

Весна — идеальная пора открывать новые красивые локации. Хотя каникулы уже закончились, однако еще есть время, слетать на отдых перед экзаменами и тестированиями школьников.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где круто провести время с детьми в Европе.

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Берлин

В столице Германии есть развлечения для детей всех возрастов, от младенцев и малышей до подростков. Обязательно посетите Музей естествознания, который поражает самым большим скелетом динозавра в мире. Также стоит уделить время прогулке по парку Volkspark Friedrichshain, где установлены каменные скульптуры 106 персонажей из сказок братьев Гримм.

Будапешт

В столице Венгрии есть детская железная дорога, которая простирается на 11 километров через холмы Будды, и является самой длинной в мире. Ею управляют дети. Они отвечают за продажу билетов и следят за тем, чтобы поезда курсировали вовремя. Родителям также стоит посетить Термальные купальни Палатинус с детскими бассейнами и водными горками.

Мадрид

В испанской столице впечатляющее количество интересных музеев и красивых парков. В городе можно посмотреть популярные мюзиклы в театрах на Гран Виа, прогуляться по парку Ретиро (или поплавать на лодке в его пруду) или посетить самый большой в Испании парк развлечений в парке Каса-де-Кампо. Если с вами путешествует футбольный фанат, обязательно посетите матч на стадионе "Сантьяго Бернабеу" (домашний стадион мадридского "Реала") или на "Сивитас Метрополитано" (домашний стадион мадридского "Атлетико").

Копенгаген

В столице Дании большинство туристических достопримечательностей имеют сниженные цены для детей, и все продумано так, чтобы упростить жизнь родителям. Бесплатные игровые площадки Копенгагена понравятся детям, ведь многие из них могут похвастаться умным и забавным дизайном. Две из лучших - Skydebanen в Вестербро и Бермудский треугольник в Ньорребропарке. Маленьким украинцам также стоит посетить музей под открытым небом — Фриландсмузеет, который познакомит их с традиционной жизнью сельской Дании.

Напомним, мы рассказывали, где стоит побывать в Одессе на Пасху. Также мы писали, почему нидерландцы не закрывают свои окна шторами и жалюзи.