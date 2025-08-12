Відео
Головна Туризм Корінна одеситка порадила гідні уваги пляжі та ресторани курорту

Корінна одеситка порадила гідні уваги пляжі та ресторани курорту

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 16:17
Де недорого поїсти та покупатись в Одесі — підбірка локацій
Відпочинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На найбільш популярних локаціях в Одесі завжди людно та дорого. Корінна одеситка поділилась локаціями, де не за всі гроші світу смачно поїсти та позасмагати у цьому прекрасному місті.

Відео з підбіркою локацій поділилась valeriia.yelyferenko в TikTok.

Читайте також:

Де поїсти та покупатись в Одесі

Дівчина не рекомендує витрачати гроші на пляж в Ibiza, адже там брудна вода. Вона порадила поблизу Ланжерону пляж DelMar зі зручними шезлонгами та парасолями.

Якщо не хочеться витрачати гроші, то чудовим варіантом стане Собачий пляж із прозорою водичкою та без гучних дискотек й шуму.

Повечеряти чи пообідати смачними бургерами одеситка радить в кафе "Ржавий краб". Вона також рекомендує скуштувати страви й десерти у кафе "Крим" на березі моря.

В ресторані "Маман на морі" дівчина порадила скуштувати дорадо на грилі, а в "Мамализі" — Токітуре з ошийка порося. Спробувати смачні коктейлі та устриці варто у барі "Сидрерія".

@valeriia.yelyferenko

А куди ходите ви, коли відвідуєте Одесу?) Діліться своїми фаворитами🥰

♬ The Luxury Lounge - Cassiopeia

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Україні можна насолодитися цвітінням лаванди. Також ми розповідали, де покупатись неподалік Львова.

Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
