Где недорого поесть и покупаться в Одессе - подборка локаций

На наиболее популярных локациях в Одессе всегда людно и дорого. Коренная одесситка поделилась локациями, где не за все деньги мира вкусно поесть и позагорать в этом прекрасном городе.

Видео с подборкой локаций поделилась valeriia.yelyferenko в TikTok.

Где поесть и искупаться в Одессе

Девушка не рекомендует тратить деньги на пляж в Ibiza, ведь там грязная вода. Она посоветовала вблизи Ланжерона пляж DelMar с удобными шезлонгами и зонтами.

Если не хочется тратить деньги, то отличным вариантом станет Собачий пляж с прозрачной водичкой и без громких дискотек и шума.

Поужинать или пообедать вкусными бургерами одесситка советует в кафе "Ржавый краб". Она также рекомендует попробовать блюда и десерты в кафе "Крым" на берегу моря.

В ресторане "Маман на море" девушка посоветовала попробовать дорадо на гриле, а в "Мамалыге" — Токитуре из ошейка поросенка. Попробовать вкусные коктейли и устрицы стоит в баре "Сидрерия".

