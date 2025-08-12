Видео
Одесситка посоветовала достойные внимания пляжи и рестораны

Одесситка посоветовала достойные внимания пляжи и рестораны

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 16:17
Где недорого поесть и покупаться в Одессе - подборка локаций
Отдых в Одессе. Фото: Новости.LIVE

На наиболее популярных локациях в Одессе всегда людно и дорого. Коренная одесситка поделилась локациями, где не за все деньги мира вкусно поесть и позагорать в этом прекрасном городе.

Видео с подборкой локаций поделилась valeriia.yelyferenko в TikTok.

Читайте также:

Где поесть и искупаться в Одессе

Девушка не рекомендует тратить деньги на пляж в Ibiza, ведь там грязная вода. Она посоветовала вблизи Ланжерона пляж DelMar с удобными шезлонгами и зонтами.

Если не хочется тратить деньги, то отличным вариантом станет Собачий пляж с прозрачной водичкой и без громких дискотек и шума.

Поужинать или пообедать вкусными бургерами одесситка советует в кафе "Ржавый краб". Она также рекомендует попробовать блюда и десерты в кафе "Крым" на берегу моря.

В ресторане "Маман на море" девушка посоветовала попробовать дорадо на гриле, а в "Мамалыге" — Токитуре из ошейка поросенка. Попробовать вкусные коктейли и устрицы стоит в баре "Сидрерия".

@valeriia.yelyferenko

А куда ходите вы, когда посещаете Одессу?) Делитесь своими фаворитами🥰

♬ The Luxury Lounge - Cassiopeia

Напомним, ранее мы писали, где в Украине можно насладиться цветением лаванды. Также мы рассказывали, где искупаться неподалеку от Львова.

Одесса отдых путешествие пляж рестораны туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
