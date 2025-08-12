Где недорого поесть и покупаться в Одессе - подборка локаций

Одесситка посоветовала достойные внимания пляжи и рестораны
На наиболее популярных локациях в Одессе всегда людно и дорого. Коренная одесситка поделилась локациями, где не за все деньги мира вкусно поесть и позагорать в этом прекрасном городе.
Видео с подборкой локаций поделилась valeriia.yelyferenko в TikTok.
Где поесть и искупаться в Одессе
Девушка не рекомендует тратить деньги на пляж в Ibiza, ведь там грязная вода. Она посоветовала вблизи Ланжерона пляж DelMar с удобными шезлонгами и зонтами.
Если не хочется тратить деньги, то отличным вариантом станет Собачий пляж с прозрачной водичкой и без громких дискотек и шума.
Поужинать или пообедать вкусными бургерами одесситка советует в кафе "Ржавый краб". Она также рекомендует попробовать блюда и десерты в кафе "Крым" на берегу моря.
В ресторане "Маман на море" девушка посоветовала попробовать дорадо на гриле, а в "Мамалыге" — Токитуре из ошейка поросенка. Попробовать вкусные коктейли и устрицы стоит в баре "Сидрерия".
@valeriia.yelyferenko
А куда ходите вы, когда посещаете Одессу?) Делитесь своими фаворитами🥰♬ The Luxury Lounge - Cassiopeia
