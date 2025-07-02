Кореєць показав, як йому важко вчити українську мову — відео

Вулички Сеулу. Фото: unsplash.com

Побут, мова та культура азійців помітно відрізняється. Зокрема, іноземцям доволі непросто вивчати нашу лексику.

Користувачка nanajin_ в TikTok поділилась кумедним відео, на якому показала, як "українізувала" свого чоловіка-корейця.

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На опублікованих кадрах іноземець поцікався в нашої землячки, чи важко вчити українську мову. Діставши фліпчарт, дівчина почала пояснювати значення дуже схожих за звучанням українських слів.

На фото вона показала, що українці називають "косою", "осою" та "козою". Чоловік з кумедним виразом на обличчі показав, що йому досить непросто запам'ятати зазначені слова.

Користувачі в коментарях під відео пожартували, що дівчина успішно "українізувала" корейця.

Нагадаємо, ми писали про те, як поляк вперше куштував плов, приготований українкою. Також ми показували, як житель Південної Кореї вперше готував вареники.