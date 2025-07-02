Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Кореец повеселил, как учит украинский язык — видео

Кореец повеселил, как учит украинский язык — видео

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 21:17
Кореец показал, как ему трудно учить украинский язык - видео
Улочки Сеула. Фото: unsplash.com

Быт, язык и культура азиатов заметно отличается. В частности, иностранцам довольно непросто изучать нашу лексику.

Пользователь nanajin_ в TikTok поделилась забавным видео, на котором показала, как "украинизировала" своего мужа-корейца.

Реклама
Читайте также:

Как житель Южной Кореи учит украинские слова

На опубликованных кадрах иностранец поинтересовался у нашей землячки, трудно ли учить украинский язык. Достав флипчарт, девушка начала объяснять значение очень похожих по звучанию украинских слов.

На фото она показала, что украинцы называют "косой", "осой" и "козой". Мужчина с забавным выражением на лице показал, что ему довольно непросто запомнить указанные слова.

Пользователи в комментариях под видео пошутили, что девушка успешно "украинизировала" корейца.

@nanajin_

Больше о нас в Instagram - n.e.soul 😂🤜🏼🤛🏼українська язык ооочень очень легкий #украинскийтикток

♬ оригинальный звук - 나나진 NANAJIN🇰🇷🇺🇦

Напомним, мы писали о том, как поляк впервые пробовал плов, приготовленный украинкой. Также мы показывали, как житель Южной Кореи впервые готовил вареники.

путешествие украинский язык Южная Корея туризм слова
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации