Кореец показал, как ему трудно учить украинский язык - видео

Кореец повеселил, как учит украинский язык — видео
Быт, язык и культура азиатов заметно отличается. В частности, иностранцам довольно непросто изучать нашу лексику.
Пользователь nanajin_ в TikTok поделилась забавным видео, на котором показала, как "украинизировала" своего мужа-корейца.
Как житель Южной Кореи учит украинские слова
На опубликованных кадрах иностранец поинтересовался у нашей землячки, трудно ли учить украинский язык. Достав флипчарт, девушка начала объяснять значение очень похожих по звучанию украинских слов.
На фото она показала, что украинцы называют "косой", "осой" и "козой". Мужчина с забавным выражением на лице показал, что ему довольно непросто запомнить указанные слова.
Пользователи в комментариях под видео пошутили, что девушка успешно "украинизировала" корейца.
@nanajin_
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Напомним, мы писали о том, как поляк впервые пробовал плов, приготовленный украинкой. Также мы показывали, как житель Южной Кореи впервые готовил вареники.
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