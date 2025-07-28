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Головна Туризм Кореєць показав, як вперше готував український борщ — відео

Кореєць показав, як вперше готував український борщ — відео

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 19:28
Кореєць показав, як готує борщ — відео
Борщ. Ілюстративне фото: freepik.com

Побут, культура та кухня азійців помітно відрізняється від українського. Проте іноземці нерідко захоплюються нашими традиційними стравами.

Користувачка nanajin_ в TikTok поділилась кумедним відео, як її чоловік-кореєць готує український борщ.

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Кореєць опановує українські страви

На опублікованих кадрах кохана іноземця сидить засмучена через те, що їй захотілося борщу. Кореєць вирішує самостійно приготувати цю страву та купує всі необхідні інгредієнти в супермаркеті — м'ясо, томатну пасту та овочі.

Окрім кулінарних здібностей, чоловік демонструє файні знання української мови. Він озвучує всі етапи закупів та приготування солов'їною.

Наприкінці відео кореєць насипає страву, додає сметану та питає підписників: "Хіба я не ідеальний чоловік?"

Користувачі захоплюються стараннями чоловіка. Вони похвалили його чудову вимову та знання української мови.

@nanajin_

Ідеальний чоловік? 🤣🇺🇦🇰🇷 більше про нас - Instagram - n.e.soul #українськийтікток

♬ 오리지널 사운드 - 나나진 NANAJIN🇰🇷🇺🇦

Нагадаємо, раніше кореєць показав, як опановує українську мову. Також ми писали, як житель Південної Кореї вперше готував вареники.

подорож Південна Корея борщ Українська кухня туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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