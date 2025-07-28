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Главная Туризм Кореец показал, как впервые готовил украинский борщ — видео

Кореец показал, как впервые готовил украинский борщ — видео

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 19:28
Кореец показал, как готовит борщ - видео
Борщ. Иллюстративное фото: freepik.com

Быт, культура и кухня азиатов заметно отличается от украинского. Однако иностранцы нередко восхищаются нашими традиционными блюдами.

Пользовательница nanajin_ в TikTok поделилась забавным видео, как ее муж-кореец готовит украинский борщ.

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Кореец осваивает украинские блюда

На опубликованных кадрах любимая иностранца сидит расстроенная из-за того, что ей захотелось борща. Кореец решает самостоятельно приготовить это блюдо и покупает все необходимые ингредиенты в супермаркете — мясо, томатную пасту и овощи.

Кроме кулинарных способностей, мужчина демонстрирует прекрасные знания украинского языка. Он озвучивает все этапы закупов и приготовления на соловьином.

В конце видео кореец насыпает блюдо, добавляет сметану и спрашивает подписчиков: "Разве я не идеальный муж?".

Пользователи восхищаются стараниями мужчины. Они похвалили его прекрасное произношение и знание украинского языка.

@nanajin_

Идеальный мужчина? 🤣🇺🇦🇰🇷 больше о нас - Instagram - n.e.soul #українськийтікток

♬ 오리지널 사운드 - 나나진 NANAJIN🇰🇷🇺🇦

Напомним, ранее кореец показал, как осваивает украинский язык. Также мы писали, как житель Южной Кореи впервые готовил вареники.

путешествие Южная Корея борщ Украинская кухня туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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