Кореец показал, как готовит борщ - видео

Кореец показал, как впервые готовил украинский борщ — видео
Быт, культура и кухня азиатов заметно отличается от украинского. Однако иностранцы нередко восхищаются нашими традиционными блюдами.
Пользовательница nanajin_ в TikTok поделилась забавным видео, как ее муж-кореец готовит украинский борщ.
Кореец осваивает украинские блюда
На опубликованных кадрах любимая иностранца сидит расстроенная из-за того, что ей захотелось борща. Кореец решает самостоятельно приготовить это блюдо и покупает все необходимые ингредиенты в супермаркете — мясо, томатную пасту и овощи.
Кроме кулинарных способностей, мужчина демонстрирует прекрасные знания украинского языка. Он озвучивает все этапы закупов и приготовления на соловьином.
В конце видео кореец насыпает блюдо, добавляет сметану и спрашивает подписчиков: "Разве я не идеальный муж?".
Пользователи восхищаются стараниями мужчины. Они похвалили его прекрасное произношение и знание украинского языка.
@nanajin_
Идеальный мужчина? 🤣🇺🇦🇰🇷 больше о нас - Instagram - n.e.soul #українськийтікток♬ 오리지널 사운드 - 나나진 NANAJIN🇰🇷🇺🇦
Напомним, ранее кореец показал, как осваивает украинский язык. Также мы писали, как житель Южной Кореи впервые готовил вареники.
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