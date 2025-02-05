Речі, які категорично заборонено ввозити в Румунію — що конфіскують митники

Конфіскують прямо на кордоні — що заборонено везти в Румунію
Перед тим, як пакувати валізу в Румунію, варто переконатися, що ви не плануєте в ній перевозити заборонені речі. Якщо митники виявлять порушення, то мають право конфіскувати таке майно.
Редакція Новини.LIVE розповідає, що не варто брати з собою в подорож в Румунію.
Що категорично заборонено ввозити в Румунію
- м'ясо та будь-які м'ясні вироби;
- консерви на м'ясній основі (домашні й магазинні);
- молоко і молочну продукцію;
- ґрунт, насіння, саджанці, хвойну кору або бамбук;
- диких тварин;
- незареєстровані корми, ветеринарні препарати;
- незадекларовану зброю і боєприпаси;
- предмети історичної цінності;
- порнографічні матеріали;
- екстремістські матеріали;
- товари піратського виробництва;
- токсичні та хімічні речовини;
- наркотичні та психотропні препарати.
На сильнодіючі ліки пацієнт повинен мати рецепт. Він також зобов'язаний задекларувати ці препарати.
Українцям дозволено ввозити в Румунію 1 літр міцного алкоголю з понад 22% вмісту спирту та до 2 літрів напоїв із вмістом спирту до 22%. Можна також взяти із собою у відпустку не більше 4 літрів вина і до 16 літрів пива.
Також митні правила дозволяють перевозити до 40 сигарет (2 пачки), або 100 сигарил, або 50 сигар, або 250 грамів тютюну.
Ви маєте також ввезти в Румнію до 200 г кави або какао для особистого вживання, до 50 мл парфумів та інші товари, вартість яких не перевищує 300 євро.
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