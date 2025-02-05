Речі, які категорично заборонено ввозити в Румунію — що конфіскують митники

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Перед тим, як пакувати валізу в Румунію, варто переконатися, що ви не плануєте в ній перевозити заборонені речі. Якщо митники виявлять порушення, то мають право конфіскувати таке майно.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що не варто брати з собою в подорож в Румунію.

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м'ясо та будь-які м'ясні вироби;

консерви на м'ясній основі (домашні й магазинні);

молоко і молочну продукцію;

ґрунт, насіння, саджанці, хвойну кору або бамбук;

диких тварин;

незареєстровані корми, ветеринарні препарати;

незадекларовану зброю і боєприпаси;

предмети історичної цінності;

порнографічні матеріали;

екстремістські матеріали;

товари піратського виробництва;

токсичні та хімічні речовини;

наркотичні та психотропні препарати.

На сильнодіючі ліки пацієнт повинен мати рецепт. Він також зобов'язаний задекларувати ці препарати.

Перевірка на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Українцям дозволено ввозити в Румунію 1 літр міцного алкоголю з понад 22% вмісту спирту та до 2 літрів напоїв із вмістом спирту до 22%. Можна також взяти із собою у відпустку не більше 4 літрів вина і до 16 літрів пива.

Також митні правила дозволяють перевозити до 40 сигарет (2 пачки), або 100 сигарил, або 50 сигар, або 250 грамів тютюну.

Ви маєте також ввезти в Румнію до 200 г кави або какао для особистого вживання, до 50 мл парфумів та інші товари, вартість яких не перевищує 300 євро.

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