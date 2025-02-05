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Конфіскують прямо на кордоні — що заборонено везти в Румунію

5 лютого 2025 17:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Речі, які категорично заборонено ввозити в Румунію — що конфіскують митники
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Перед тим, як пакувати валізу в Румунію, варто переконатися, що ви не плануєте в ній перевозити заборонені речі. Якщо митники виявлять порушення, то мають право конфіскувати таке майно.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що не варто брати з собою в подорож в Румунію.

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Що категорично заборонено ввозити в Румунію

  • м'ясо та будь-які м'ясні вироби;
  • консерви на м'ясній основі (домашні й магазинні);
  • молоко і молочну продукцію;
  • ґрунт, насіння, саджанці, хвойну кору або бамбук;
  • диких тварин;
  • незареєстровані корми, ветеринарні препарати;
  • незадекларовану зброю і боєприпаси;
  • предмети історичної цінності;
  • порнографічні матеріали;
  • екстремістські матеріали;
  • товари піратського виробництва;
  • токсичні та хімічні речовини;
  • наркотичні та психотропні препарати.

На сильнодіючі ліки пацієнт повинен мати рецепт. Він також зобов'язаний задекларувати ці препарати.

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Перевірка на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Українцям дозволено ввозити в Румунію 1 літр міцного алкоголю з понад 22% вмісту спирту та до 2 літрів напоїв із вмістом спирту до 22%. Можна також взяти із собою у відпустку не більше 4 літрів вина і до 16 літрів пива.

Також митні правила дозволяють перевозити до 40 сигарет (2 пачки), або 100 сигарил, або 50 сигар, або 250 грамів тютюну.

Ви маєте також ввезти в Румнію до 200 г кави або какао для особистого вживання, до 50 мл парфумів та інші товари, вартість яких не перевищує 300 євро.

Нагадаємо, ми розповідали, які ліки категорично заборонено ввозити в Польщу. Також ми розповідали, що на Драгобраті стався конфлікт між поляком та українцем.

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