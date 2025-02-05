Вещи, которые категорически запрещено ввозить в Румынию - что конфискуют таможенники

Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Перед тем, как паковать чемодан в Румынию, стоит убедиться, что вы не планируете в нем перевозить запрещенные вещи. Если таможенники обнаружат нарушения, то имеют право конфисковать такое имущество.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что не стоит брать с собой в путешествие в Румынию.

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мясо и любые мясные изделия;

консервы на мясной основе (домашние и магазинные);

молоко и молочную продукцию;

почву, семена, саженцы, хвойную кору или бамбук;

диких животных;

незарегистрированные корма, ветеринарные препараты;

незадекларированное оружие и боеприпасы;

предметы исторической ценности;

порнографические материалы;

экстремистские материалы;

товары пиратского производства;

токсичные и химические вещества;

наркотические и психотропные препараты.

На сильнодействующие лекарства пациент должен иметь рецепт. Он также обязан задекларировать эти препараты.

Проверка на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Украинцам разрешено ввозить в Румынию 1 литр крепкого алкоголя с более 22% содержания спирта и до 2 литров напитков с содержанием спирта до 22%. Можно также взять с собой в отпуск не более 4 литров вина и до 16 литров пива.

Также таможенные правила позволяют перевозить до 40 сигарет (2 пачки), или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 граммов табака.

Вы должны также ввезти в Румынию до 200 г кофе или какао для личного употребления, до 50 мл духов и другие товары, стоимость которых не превышает 300 евро.

Напомним, мы рассказывали, какие лекарства категорически запрещено ввозить в Польшу. Также мы рассказывали, что на Драгобрате произошел конфликт между поляком и украинцем.