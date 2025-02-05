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Конфискуют прямо на границе — что запрещено везти в Румынию

5 февраля 2025 17:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Вещи, которые категорически запрещено ввозить в Румынию - что конфискуют таможенники
Проверка на границе. Фото: ГПСУ
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Перед тем, как паковать чемодан в Румынию, стоит убедиться, что вы не планируете в нем перевозить запрещенные вещи. Если таможенники обнаружат нарушения, то имеют право конфисковать такое имущество.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что не стоит брать с собой в путешествие в Румынию.

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Что категорически запрещено ввозить в Румынию

  • мясо и любые мясные изделия;
  • консервы на мясной основе (домашние и магазинные);
  • молоко и молочную продукцию;
  • почву, семена, саженцы, хвойную кору или бамбук;
  • диких животных;
  • незарегистрированные корма, ветеринарные препараты;
  • незадекларированное оружие и боеприпасы;
  • предметы исторической ценности;
  • порнографические материалы;
  • экстремистские материалы;
  • товары пиратского производства;
  • токсичные и химические вещества;
  • наркотические и психотропные препараты.

На сильнодействующие лекарства пациент должен иметь рецепт. Он также обязан задекларировать эти препараты.

Конфіскують прямо на кордоні — що заборонено везти в Румунію - фото 1
Проверка на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Украинцам разрешено ввозить в Румынию 1 литр крепкого алкоголя с более 22% содержания спирта и до 2 литров напитков с содержанием спирта до 22%. Можно также взять с собой в отпуск не более 4 литров вина и до 16 литров пива.

Также таможенные правила позволяют перевозить до 40 сигарет (2 пачки), или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 граммов табака.

Вы должны также ввезти в Румынию до 200 г кофе или какао для личного употребления, до 50 мл духов и другие товары, стоимость которых не превышает 300 евро.

Напомним, мы рассказывали, какие лекарства категорически запрещено ввозить в Польшу. Также мы рассказывали, что на Драгобрате произошел конфликт между поляком и украинцем.

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