Вещи, которые категорически запрещено ввозить в Румынию - что конфискуют таможенники

Конфискуют прямо на границе — что запрещено везти в Румынию
Перед тем, как паковать чемодан в Румынию, стоит убедиться, что вы не планируете в нем перевозить запрещенные вещи. Если таможенники обнаружат нарушения, то имеют право конфисковать такое имущество.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что не стоит брать с собой в путешествие в Румынию.
Что категорически запрещено ввозить в Румынию
- мясо и любые мясные изделия;
- консервы на мясной основе (домашние и магазинные);
- молоко и молочную продукцию;
- почву, семена, саженцы, хвойную кору или бамбук;
- диких животных;
- незарегистрированные корма, ветеринарные препараты;
- незадекларированное оружие и боеприпасы;
- предметы исторической ценности;
- порнографические материалы;
- экстремистские материалы;
- товары пиратского производства;
- токсичные и химические вещества;
- наркотические и психотропные препараты.
На сильнодействующие лекарства пациент должен иметь рецепт. Он также обязан задекларировать эти препараты.
Украинцам разрешено ввозить в Румынию 1 литр крепкого алкоголя с более 22% содержания спирта и до 2 литров напитков с содержанием спирта до 22%. Можно также взять с собой в отпуск не более 4 литров вина и до 16 литров пива.
Также таможенные правила позволяют перевозить до 40 сигарет (2 пачки), или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 граммов табака.
Вы должны также ввезти в Румынию до 200 г кофе или какао для личного употребления, до 50 мл духов и другие товары, стоимость которых не превышает 300 евро.
Напомним, мы рассказывали, какие лекарства категорически запрещено ввозить в Польшу. Также мы рассказывали, что на Драгобрате произошел конфликт между поляком и украинцем.
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