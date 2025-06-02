Унікальний замок на Тернопільщині — чому варто відвідати

Вишнівецький замок. Фото: otdihnavse100.com.ua

У селищі Вишнівець на Тернопільщині розташований неймовірно красивий, проте містичний замок. Ходять легенди, що його стіни охороняє привид засновника Запорізької Січі Дмитра "Байди" Вишневецького.

Про це розповідає "Еспресо.Захід".

Реклама

Читайте також:

Чим унікальний Вишнівецький замок

Замку вже багато сотень років, а згадки про нього збереглися в літописах 1395 року. Свою назву архітектурна пам'ятка, ймовірно, отримала від вишневих гаїв, які були висаджені вздовж нього.

Замок довгий час слугував обороню від набігів татар. Проте в 1675 році, під час польсько-турецької війни замок зазнав руйнувань. На початку XVIII століття, коли війни "стихли", останній представник роду Вишневецьких Михайло Сервацій Вишневецький перебудував замок під розкішну резиденцію. В стилістиці замку поєднується пізнє бароко та класицизм.

Зазначається, що видатний французький письменник Оноре де Бальзак називав палац і парк при ньому "малим Версалем".

За легендою, в замку мешкає привид Дмитра "Байди" Вишневецького. За переказами місцевих мешканців, він любить з'являтися у місячні ночі. Вони вірять, що ясний силует козака бачать лише ті, хто приходить із добрими намірами, а лиходіїв "Байда" лякає. Також існує легенда, що в замку заховані скарби та реліквії заможного роду Вишневецьких, яким належав цей замок.

Нагадаємо, ми розповідали про красивий острів з дельфінами, кораловими рифами та черепахами. Також в ботсаду Гришка в Києві зацвіли неймовірні півонії та троянди.