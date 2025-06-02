Унікальний замок на Тернопільщині — чому варто відвідати

Хто ховається у стінах Вишнівецького замку — містична легенда
У селищі Вишнівець на Тернопільщині розташований неймовірно красивий, проте містичний замок. Ходять легенди, що його стіни охороняє привид засновника Запорізької Січі Дмитра "Байди" Вишневецького.
Про це розповідає "Еспресо.Захід".
Чим унікальний Вишнівецький замок
Замку вже багато сотень років, а згадки про нього збереглися в літописах 1395 року. Свою назву архітектурна пам'ятка, ймовірно, отримала від вишневих гаїв, які були висаджені вздовж нього.
Замок довгий час слугував обороню від набігів татар. Проте в 1675 році, під час польсько-турецької війни замок зазнав руйнувань. На початку XVIII століття, коли війни "стихли", останній представник роду Вишневецьких Михайло Сервацій Вишневецький перебудував замок під розкішну резиденцію. В стилістиці замку поєднується пізнє бароко та класицизм.
Зазначається, що видатний французький письменник Оноре де Бальзак називав палац і парк при ньому "малим Версалем".
За легендою, в замку мешкає привид Дмитра "Байди" Вишневецького. За переказами місцевих мешканців, він любить з'являтися у місячні ночі. Вони вірять, що ясний силует козака бачать лише ті, хто приходить із добрими намірами, а лиходіїв "Байда" лякає. Також існує легенда, що в замку заховані скарби та реліквії заможного роду Вишневецьких, яким належав цей замок.
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