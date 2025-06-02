Уникальный замок на Тернопольщине - почему стоит посетить

Кто скрывается в стенах Вишневецкого замка — мистическая легенда
В поселке Вишневец на Тернопольщине расположен невероятно красивый, но мистический замок. Ходят легенды, что его стены охраняет призрак основателя Запорожской Сечи Дмитрия "Байды" Вишневецкого.
Об этом рассказывает "Еспресо.Захід".
Чем уникален Вишневецкий замок
Замку уже много сотен лет, а упоминания о нем сохранились в летописях 1395 года. Свое название архитектурный памятник, вероятно, получил от вишневых рощ, которые были высажены вдоль него.
Замок долгое время служил обороне от набегов татар. Однако в 1675 году, во время польско-турецкой войны замок подвергся разрушениям. В начале XVIII века, когда войны "стихли", последний представитель рода Вишневецких Михаил Серваций Вишневецкий перестроил замок под роскошную резиденцию. В стилистике замка сочетается позднее барокко и классицизм.
Отмечается, что выдающийся французский писатель Оноре де Бальзак, называл дворец и парк при нем "малым Версалем".
По легенде, в замке живет призрак Дмитрия "Байды" Вишневецкого. По преданию местных жителей, он любит появляться в лунные ночи. Они верят, что ясный силуэт казака видят только те, кто приходит с добрыми намерениями, а злодеев "Байда" пугает. Также существует легенда, что в замке спрятаны сокровища и реликвии богатого рода Вишневецких, которым принадлежал этот замок.
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