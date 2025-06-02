Уникальный замок на Тернопольщине - почему стоит посетить

Вишневецкий замок. Фото: otdihnavse100.com.ua

В поселке Вишневец на Тернопольщине расположен невероятно красивый, но мистический замок. Ходят легенды, что его стены охраняет призрак основателя Запорожской Сечи Дмитрия "Байды" Вишневецкого.

Об этом рассказывает "Еспресо.Захід".

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Чем уникален Вишневецкий замок

Замку уже много сотен лет, а упоминания о нем сохранились в летописях 1395 года. Свое название архитектурный памятник, вероятно, получил от вишневых рощ, которые были высажены вдоль него.

Замок долгое время служил обороне от набегов татар. Однако в 1675 году, во время польско-турецкой войны замок подвергся разрушениям. В начале XVIII века, когда войны "стихли", последний представитель рода Вишневецких Михаил Серваций Вишневецкий перестроил замок под роскошную резиденцию. В стилистике замка сочетается позднее барокко и классицизм.

Отмечается, что выдающийся французский писатель Оноре де Бальзак, называл дворец и парк при нем "малым Версалем".

По легенде, в замке живет призрак Дмитрия "Байды" Вишневецкого. По преданию местных жителей, он любит появляться в лунные ночи. Они верят, что ясный силуэт казака видят только те, кто приходит с добрыми намерениями, а злодеев "Байда" пугает. Также существует легенда, что в замке спрятаны сокровища и реликвии богатого рода Вишневецких, которым принадлежал этот замок.

Напомним, мы рассказывали о красивом острове с дельфинами, коралловыми рифами и черепахами. Также в ботсаду Гришко в Киеве зацвели невероятные пионы и розы.