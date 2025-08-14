Відео
Головна Туризм Капсула часу — турист показав місто-привид біля Фукусіми

Капсула часу — турист показав місто-привид біля Фукусіми

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 19:43
Як виглядає місто-привид біля Фукусіми — відео
Закинутий готель в Японії. Фото: SWNS

Досвідчений мандрівник Люк Бредберн випадково натрапив на забуте курортне місто Кінугава Онсен. Воно знаходиться недалеко від зони відчуження Фукусіми.

Про це пише Daily Express.

Закинуте місто в Японії

Повідомляється, що Кінугава Онсен раніше було процвітаючим курортним містечком, відомим своїми природними гарячими джерелами. Після трагедії на Фукусімі воно перетворилося на занедбане місце з десятками величезних готелів, які повільно руйнуються вздовж річки на скелі.

Мандрівник ніби потрапив у "капсулу часу". В стінах закинутих готелів залишились ігрові автомати, опудала тварин. В деяких барах навіть збереглися пляшки з напоями. У більшості цих готелів величезні вестибюлі та японські лазні онсен.

Закинутий готель в Японії
Японські бані. Фото: SWNS
Закинутий готель в Японії біля Фукусіми
Закинуте місто в Японії. Фото: SWNS
Місто-привид біля Фукусіми
Панорама із покинутого готелю в Японії. Фото: SWNS

Є ще одна причина, окрім вибуху на Фукусімі, чому Кінугава Онсен перетворилося на місто-привид. Через суворі закони Японії про власність, численні будівлі з того часу залишаються недоторканими. Деякі власники померли, не залишивши спадкоємців, або просто зникли, не продавши та не передавши нікому цю нерухомість.

Вибух на АЕС "Фукусіма-1" стався 11 березня 2011 року після потужного землетрусу магнітудою 9,0 та цунамі в Японії. Через пошкодження систем охолодження в кількох реакторах відбулося плавлення ядерного палива, що призвело до серйозного радіаційного витоку. Сталася найгірша ядерна катастрофа після Чорнобиля 1986 року. Було евакуйовано понад 150 тисяч людей. Радіація досі негативно впливає на довкілля.

Раніше ми писали, що лише за дві години їзди від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів. Також ми експертка розповіла, чому небезпечно в літак взувати босоніжки.

подорож Японія туризм Фукусіма готелі
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
