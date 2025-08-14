Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Капсула времени — турист показал город-призрак возле Фукусимы

Капсула времени — турист показал город-призрак возле Фукусимы

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 19:43
Как выглядит город-призрак возле Фукусимы - видео
Заброшенный отель в Японии. Фото: SWNS

Опытный путешественник Люк Брэдберн случайно наткнулся на забытый курортный город Кинугава Онсен. Он находится недалеко от зоны отчуждения Фукусимы.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Заброшенный город в Японии

Сообщается, что Кинугава Онсэн ранее был процветающим курортным городком, известным своими природными горячими источниками. После трагедии на Фукусиме он превратился в заброшенное место с десятками огромных отелей, которые медленно разрушаются вдоль реки на скале.

Путешественник будто попал в "капсулу времени". В стенах заброшенных отелей остались игровые автоматы, чучела животных. В некоторых барах даже сохранились бутылки с напитками. В большинстве этих отелей огромные вестибюли и японские бани онсэн.

Закинутий готель в Японії
Японские бани. Фото: SWNS
Закинутий готель в Японії біля Фукусіми
Заброшенный город в Японии. Фото: SWNS
Місто-привид біля Фукусіми
Панорама из заброшенного отеля в Японии. Фото: SWNS

Есть еще одна причина, кроме взрыва на Фукусиме, почему Кинугава Онсен превратился в город-призрак. Из-за строгих законов Японии о собственности, многочисленные здания с тех пор остаются нетронутыми. Некоторые владельцы умерли, не оставив наследников, или просто исчезли, не продав и не передав никому эту недвижимость.

Взрыв на АЭС "Фукусима-1" произошел 11 марта 2011 года после мощного землетрясения магнитудой 9,0 и цунами в Японии. Из-за повреждения систем охлаждения в нескольких реакторах произошло плавление ядерного топлива, что привело к серьезной радиационной утечке. Произошла худшая ядерная катастрофа после Чернобыля 1986 года. Было эвакуировано более 150 тысяч человек. Радиация до сих пор негативно влияет на окружающую среду.

Ранее мы писали, что всего в двух часах езды от испанского Тенерифе расположен необитаемый остров, на котором почти не бывает туристов. Также мы экспертка рассказала, почему опасно в самолет надевать босоножки.

путешествие Япония туризм Фукусима отели
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации