Как выглядит город-призрак возле Фукусимы - видео

Заброшенный отель в Японии.

Опытный путешественник Люк Брэдберн случайно наткнулся на забытый курортный город Кинугава Онсен. Он находится недалеко от зоны отчуждения Фукусимы.

Об этом пишет Daily Express.

Заброшенный город в Японии

Сообщается, что Кинугава Онсэн ранее был процветающим курортным городком, известным своими природными горячими источниками. После трагедии на Фукусиме он превратился в заброшенное место с десятками огромных отелей, которые медленно разрушаются вдоль реки на скале.

Путешественник будто попал в "капсулу времени". В стенах заброшенных отелей остались игровые автоматы, чучела животных. В некоторых барах даже сохранились бутылки с напитками. В большинстве этих отелей огромные вестибюли и японские бани онсэн.

Японские бани.

Заброшенный город в Японии.

Панорама из заброшенного отеля в Японии.

Есть еще одна причина, кроме взрыва на Фукусиме, почему Кинугава Онсен превратился в город-призрак. Из-за строгих законов Японии о собственности, многочисленные здания с тех пор остаются нетронутыми. Некоторые владельцы умерли, не оставив наследников, или просто исчезли, не продав и не передав никому эту недвижимость.

Взрыв на АЭС "Фукусима-1" произошел 11 марта 2011 года после мощного землетрясения магнитудой 9,0 и цунами в Японии. Из-за повреждения систем охлаждения в нескольких реакторах произошло плавление ядерного топлива, что привело к серьезной радиационной утечке. Произошла худшая ядерная катастрофа после Чернобыля 1986 года. Было эвакуировано более 150 тысяч человек. Радиация до сих пор негативно влияет на окружающую среду.

Ранее мы писали, что всего в двух часах езды от испанского Тенерифе расположен необитаемый остров, на котором почти не бывает туристов. Также мы экспертка рассказала, почему опасно в самолет надевать босоножки.