В Італії відкрили гробницю, якій 2600 років

Розкопки гробниці. Фото: Baylor University

В Італії археологи відкопали надзвичайну гробницю віком 2600 років. Цікаво, що рідкісна знахідка навіть не була пошкоджена грабіжниками.

Про це пише New York Post.

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Повідомляється, що знайдена гробниця була створена орієнтовно у VII столітті до н. е. Вона є частиною некрополя Кайоло в археологічній зоні Сан-Джуліано, в 50 кілометрах на північ від Рима.

Це місце відоме тим, що тут розташовані інші стародавні поховання — Гробниця королеви, Гробниця оленя та Гробниця ліжок.

У відкритій гробниці археологи знайшли керамічні посудини, на яких ще збереглася фарба, а також бронзові прикраси. Деякі з них були розписані вишуканими візерунками. Вчені припустили, що стародавні люди виконували обряди перед тим, як закрити двері в гробницю.

На одному з ліжок залишилися умивальник і кілька бронзових декоративних елементів, що належали покійному.

Посуд в гробниці. Фото: Baylor University

Гробниця в Італії. Фото: Baylor University

Археологи підкреслили, що дуже цінним є те, що гробниця залишалась недоторканною протягом кількох тисячоліть.

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