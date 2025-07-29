В Італії відкрили гробницю, якій 2600 років

Італійські археологи розкопали рідкісну гробницю, якій 2600 років
В Італії археологи відкопали надзвичайну гробницю віком 2600 років. Цікаво, що рідкісна знахідка навіть не була пошкоджена грабіжниками.
Про це пише New York Post.
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Повідомляється, що знайдена гробниця була створена орієнтовно у VII столітті до н. е. Вона є частиною некрополя Кайоло в археологічній зоні Сан-Джуліано, в 50 кілометрах на північ від Рима.
Це місце відоме тим, що тут розташовані інші стародавні поховання — Гробниця королеви, Гробниця оленя та Гробниця ліжок.
У відкритій гробниці археологи знайшли керамічні посудини, на яких ще збереглася фарба, а також бронзові прикраси. Деякі з них були розписані вишуканими візерунками. Вчені припустили, що стародавні люди виконували обряди перед тим, як закрити двері в гробницю.
На одному з ліжок залишилися умивальник і кілька бронзових декоративних елементів, що належали покійному.
Археологи підкреслили, що дуже цінним є те, що гробниця залишалась недоторканною протягом кількох тисячоліть.
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