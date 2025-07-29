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Головна Туризм Італійські археологи розкопали рідкісну гробницю, якій 2600 років

Італійські археологи розкопали рідкісну гробницю, якій 2600 років

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 20:17
В Італії відкрили гробницю, якій 2600 років
Розкопки гробниці. Фото: Baylor University

В Італії археологи відкопали надзвичайну гробницю віком 2600 років. Цікаво, що рідкісна знахідка навіть не була пошкоджена грабіжниками.

Про це пише New York Post.

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Повідомляється, що знайдена гробниця була створена орієнтовно у VII столітті до н. е. Вона є частиною некрополя Кайоло в археологічній зоні Сан-Джуліано, в 50 кілометрах на північ від Рима. 

Це місце відоме тим, що тут розташовані інші стародавні поховання — Гробниця королеви, Гробниця оленя та Гробниця ліжок.

У відкритій гробниці археологи знайшли керамічні посудини, на яких ще збереглася фарба, а також бронзові прикраси. Деякі з них були розписані вишуканими візерунками. Вчені припустили, що стародавні люди виконували обряди перед тим, як закрити двері в гробницю.

На одному з ліжок залишилися умивальник і кілька бронзових декоративних елементів, що належали покійному.

Італійські археологи розкопали рідкісну гробницю, якій 2600 років
Посуд в гробниці. Фото: Baylor University
В Італії розкопали гробницю
Гробниця в Італії. Фото: Baylor University

Археологи підкреслили, що дуже цінним є те, що гробниця залишалась недоторканною протягом кількох тисячоліть.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що один з популярних курортів запровадив штрафи за зовнішній вигляд. Також ми писали, як мандрівникам можна провести вихідні в Тернополі.

Італія подорож археологія історія туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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