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Главная Туризм Итальянские археологи раскопали редкую гробницу, которой 2600 лет

Итальянские археологи раскопали редкую гробницу, которой 2600 лет

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 20:17
В Италии открыли гробницу, которой 2600 лет
Раскопки гробницы. Фото: Baylor University

В Италии археологи откопали чрезвычайную гробницу возрастом 2600 лет. Интересно, что редкая находка даже не была повреждена грабителями.

Об этом пишет New York Post.

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Сообщается, что найденная гробница была создана ориентировочно в VII веке до н. э. Она является частью некрополя Кайоло в археологической зоне Сан-Джулиано, в 50 километрах к северу от Рима.

Это место известно тем, что здесь находятся другие древние захоронения — Гробница королевы, Гробница оленя и Гробница кроватей.

В открытой гробнице археологи нашли керамические сосуды, на которых еще сохранилась краска, а также бронзовые украшения. Некоторые из них были расписаны изысканными узорами. Ученые предположили, что древние люди выполняли обряды перед тем, как закрыть дверь в гробницу.

На одной из кроватей остались умывальник и несколько бронзовых декоративных элементов, принадлежавших покойному.

Італійські археологи розкопали рідкісну гробницю, якій 2600 років
Посуда в гробнице. Фото: Baylor University
В Італії розкопали гробницю
Гробница в Италии. Фото: Baylor University

Археологи подчеркнули, что очень ценным является то, что гробница оставалась нетронутой в течение нескольких тысячелетий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один из популярных курортов ввел штрафы за внешний вид. Также мы писали, как путешественникам можно провести выходные в Тернополе.

Италия путешествие археология история туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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