В Италии открыли гробницу, которой 2600 лет

Итальянские археологи раскопали редкую гробницу, которой 2600 лет
В Италии археологи откопали чрезвычайную гробницу возрастом 2600 лет. Интересно, что редкая находка даже не была повреждена грабителями.
Об этом пишет New York Post.
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Сообщается, что найденная гробница была создана ориентировочно в VII веке до н. э. Она является частью некрополя Кайоло в археологической зоне Сан-Джулиано, в 50 километрах к северу от Рима.
Это место известно тем, что здесь находятся другие древние захоронения — Гробница королевы, Гробница оленя и Гробница кроватей.
В открытой гробнице археологи нашли керамические сосуды, на которых еще сохранилась краска, а также бронзовые украшения. Некоторые из них были расписаны изысканными узорами. Ученые предположили, что древние люди выполняли обряды перед тем, как закрыть дверь в гробницу.
На одной из кроватей остались умывальник и несколько бронзовых декоративных элементов, принадлежавших покойному.
Археологи подчеркнули, что очень ценным является то, что гробница оставалась нетронутой в течение нескольких тысячелетий.
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