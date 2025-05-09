Фішка iPhone від захитування — як підключити

Водій користується смартфоном. Фото: Freepik

Компанія Apple попіклувалася про мандрівників і додала функцію, яка полегшить погане самопочуття в дорозі. В смартфоні можна встановити налаштування, які запобігатимуть захитуванню.

Про це пише Daily Express.

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Майже кожна третя людина має високу схильність до закачування. Ця проблема з неприємними симптомами перетворює подорож на справжнє випробування. Проте в Apple створила функцію Vehicle Motion Cues, яка допоможе запобігти проблемі.

Щоб її активувати, просто перейдіть до "Налаштувань" > "Доступність" > "Рух" на вашому iPhone.

Там ви знайдете опцію "Показувати сигнали руху автомобіля". Далі вам необхідно обрати "Увімкнено" або "Автоматично".

Після ввімкнення на екрані з'являться чорні точки, які допоможуть запобігти захитуванню.

"Ці точки рухаються синхронно з рухом транспортного засобу, допомагаючи вашому мозку співвідносити те, що він бачить, з тим, що відчуває. Цей ефект має на меті зменшити сенсорну невідповідність, яка викликає закачування", — йдеться статті.

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