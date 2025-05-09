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iPhone поможет предотвратить укачивание в дороге — полезная фишка

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Дата публикации 9 мая 2025 20:07
Фишка iPhone от укачивания - как подключить
Водитель пользуется смартфоном. Фото: Freepik

Компания Apple позаботилась о путешественниках и добавила функцию, которая облегчит плохое самочувствие в дороге. В смартфоне можно установить настройки, которые будут предотвращать укачивание.

Об этом пишет Daily Express.

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Почти каждый третий человек имеет высокую склонность к укачиванию. Эта проблема с неприятными симптомами превращает путешествие в настоящее испытание. Однако в Apple создала функцию Vehicle Motion Cues, которая поможет предотвратить проблему.

Чтобы ее активировать, просто перейдите в "Настройки" > "Доступность" > "Движение" на вашем iPhone.

Там вы найдете опцию "Показывать сигналы движения автомобиля". Далее вам необходимо выбрать "Включено" или "Автоматически".

После включения на экране появятся черные точки, которые помогут предотвратить эту проблему.

"Эти точки движутся синхронно с движением транспортного средства, помогая вашему мозгу соотносить то, что он видит, с тем, что чувствует. Этот эффект имеет целью уменьшить сенсорное несоответствие, которое вызывает укачивание", — говорится в статье.

Напомним, мы рассказывали, почему перед полетом стоит обязательно заряжать свой смартфон. Также мы писали о самых счастливых городах мира.

путешествие здоровье iPhone смартфон туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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