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Як звільнити сусідні місця в літаку — лайфхак від стюардеси

18 лютого 2025 19:10
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Як звільнити собі місця поруч в літаку — поради мандрівника
Пасажири в літаку. Фото: Freepik
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Авіаперельоти можуть виявитися справжнім випробуванням, якщо вам незручно сидіти біля незнайомих людей. Водночас, завдяки вільним місцям поруч, ви зможете набагато якісніше відпочити в літаку.

Про те, як сидіти одному в ряду сидінь літака, пише видання Express.

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Досвідчена бортпровідниця поділилася корисним лайфхаком для інтровертів. Її хитрість полягає в тому, щоб забронювати місце в задній частині літака за умови, що ви не поспішаєте виходити, коли літак приземлиться.

"Задні ряди, як правило, мають більше вільних місць, тому, якщо ви не проти почекати трохи довше на висадку, вам може пощастити з додатковим місцем", — пояснила стюардеса.

Як звільнити сусідні місця в літаку — лайфхак від стюардеси - фото 1
Місця в літаку. Фото: Freepik

Бронюючи місця в задній частині літака, пасажири можуть отримати трохи більше простору, а можливо, навіть цілий вільний ряд.

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