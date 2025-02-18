Як звільнити собі місця поруч в літаку — поради мандрівника

Пасажири в літаку. Фото: Freepik

Авіаперельоти можуть виявитися справжнім випробуванням, якщо вам незручно сидіти біля незнайомих людей. Водночас, завдяки вільним місцям поруч, ви зможете набагато якісніше відпочити в літаку.

Про те, як сидіти одному в ряду сидінь літака, пише видання Express.

Читайте також:

Як летіти в літаку без "сусідів"

Досвідчена бортпровідниця поділилася корисним лайфхаком для інтровертів. Її хитрість полягає в тому, щоб забронювати місце в задній частині літака за умови, що ви не поспішаєте виходити, коли літак приземлиться.

"Задні ряди, як правило, мають більше вільних місць, тому, якщо ви не проти почекати трохи довше на висадку, вам може пощастити з додатковим місцем", — пояснила стюардеса.

Місця в літаку. Фото: Freepik

Бронюючи місця в задній частині літака, пасажири можуть отримати трохи більше простору, а можливо, навіть цілий вільний ряд.

Раніше ми писали про сім неймовірних місць на Землі, які варто побачити кожному. Також пропонуємо дізнатися, де провести романтичне побачення в Києві.