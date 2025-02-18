Как освободить себе места рядом в самолете - советы путешественника

Пассажиры в самолете. Фото: Freepik

Авиаперелеты могут оказаться настоящим испытанием, если вам неудобно сидеть возле незнакомых людей. В то же время, благодаря свободным местам рядом вы сможете намного качественнее отдохнуть в самолете.

О том, как сидеть одному в ряду сидений самолета, пишет издание Express.

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Опытная бортпроводница поделилась полезным лайфхаком для интровертов. Ее хитрость заключается в том, чтобы забронировать место в задней части самолета, при условии, что вы не спешите выходить, когда самолет приземлится.

"Задние ряды, как правило, имеют больше свободных мест, поэтому, если вы не против подождать немного дольше на высадку, вам может повезти с дополнительным местом", — пояснила стюардесса.

Места в самолете. Фото: Freepik

Бронируя места в задней части самолета, пассажиры могут получить немного больше пространства, а возможно, даже целый свободный ряд.

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