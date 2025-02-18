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Как освободить соседние места в самолете — лайфхак от стюардессы

18 февраля 2025 19:10
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Как освободить себе места рядом в самолете - советы путешественника
Пассажиры в самолете. Фото: Freepik
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Авиаперелеты могут оказаться настоящим испытанием, если вам неудобно сидеть возле незнакомых людей. В то же время, благодаря свободным местам рядом вы сможете намного качественнее отдохнуть в самолете.

О том, как сидеть одному в ряду сидений самолета, пишет издание Express.

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Опытная бортпроводница поделилась полезным лайфхаком для интровертов. Ее хитрость заключается в том, чтобы забронировать место в задней части самолета, при условии, что вы не спешите выходить, когда самолет приземлится.

"Задние ряды, как правило, имеют больше свободных мест, поэтому, если вы не против подождать немного дольше на высадку, вам может повезти с дополнительным местом", — пояснила стюардесса.

Як звільнити сусідні місця в літаку — лайфхак від стюардеси - фото 1
Места в самолете. Фото: Freepik

Бронируя места в задней части самолета, пассажиры могут получить немного больше пространства, а возможно, даже целый свободный ряд.

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