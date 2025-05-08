Подорож з Ryanair — як заздалегідь знати номер воріт на посадку

Пасажири в аеропорту. Фото: Pexels

Метушня в аеропорту може викликати неабиякий стрес, особливо під час виходу на посадку, коли на табло з'являється інформація про ваш рейс. Проте є шанс потрапити якомога раніше на борт літака.

Про це пише Daily Express.

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Мандрівники з ручною поклажею часто прагнуть опинитися в перших рядах черги, особливо коли летять бюджетними авіалініями. Це пов'язано з тим, що деякі тарифи авіакомпаній не гарантують місця у верхньому відсіку літака для вашої ручної поклажі і доводиться додатково платити за багаж.

Для тих, хто прагне зайняти місце в перших рядах — варто використовувати застосунок Ryanair.

Досвідчена туристка розповіла, що лоукостер повідомляє в застосунку номер воріт задовго до того, як його буде оприлюднено на табло в аеропорту.

@cheapholidayexpert Did you know Ryanair did this?! 👀📲 The hack that helps you be the FIRST at your gate ✈️ Now I know some of you are gonna like ‘I’ve always done this Chelsea bbz’ but I’ve seen TOO MANY PEOPLE loitering at the departures board to know that this is not universally known info 😆 And yeah, all it requires is for you to: 📱 Download the Ryanair app 🔔 Turn push notifications on 👀 Keeping an eye on the app And remember, if you’re abroad and don’t have any data to connect to the airport WiFi! Some other airlines do this via their apps too and in fact, drop a comment and let us know which ones you’ve experienced it with! And... 📣 LET ME KNOW - did you know the app did this? And do you like to be the first at the gate or prefer to rock up later on like me?! #CheapHolidayExp #RyanairHack #AirportTips #TravelHack #budgettravel ♬ original sound - Cheap Holiday Expert

Ryanair — не єдина авіакомпанія, яка пропонує цю послугу. Зокрема, лоукостер easyJet також надає таку можливість. Таку функцію також надає пасажирам лоукостер Wizz Air.

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