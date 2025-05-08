Путешествие с Ryanair - как заранее знать номер ворот на посадку

Пассажиры в аэропорту. Фото: Pexels

Суета в аэропорту может вызвать большой стресс, особенно во время выхода на посадку, когда на табло появляется информация о вашем рейсе. Однако есть шанс попасть как можно раньше на борт самолета.

Об этом пишет Daily Express.

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Путешественники с ручной кладью часто стремятся оказаться в первых рядах очереди, особенно когда летят бюджетными авиалиниями. Это связано с тем, что некоторые тарифы авиакомпаний не гарантируют места в верхнем отсеке самолета для вашей ручной клади и приходится дополнительно платить за багаж.

Для тех, кто стремится занять место в первых рядах — стоит использовать приложение Ryanair.

Опытная туристка рассказала, что лоукостер сообщает в приложении номер ворот задолго до того, как он будет обнародован на табло в аэропорту.

@cheapholidayexpert А вы знали, что Ryanair так делает!!! 👀📲 Хак, который поможет вам быть ПЕРВЫМ у ваших ворот ✈️ Теперь я знаю, что некоторые из вас скажут: "Я всегда делал это Челси ббз", но я видел слишком много ЛЮДЕЙ, слоняющихся у табло вылетов, чтобы знать, что это не общеизвестная информация 😆 И да, все, что для этого требуется, это чтобы вы: 📱 Скачать приложение Ryanair 🔔 Включить push-уведомления 👀 Следить за приложением И помните, если вы за границей и у вас нет данных, чтобы подключиться к WiFi в аэропорту! Некоторые другие авиакомпании тоже делают это через свои приложения, и на самом деле, бросьте комментарий и дайте нам знать, с какими из них вы испытали это! И... 📣 LET ME KNOW - вы знали, что приложение сделало это? И любите ли вы быть первым у ворот или предпочитаете раскачиваться позже, как я!!! #CheapHolidayExp #RyanairHack #AirportTips #TravelHack #budgettravel ♬ оригинальный звук - Cheap Holiday Expert

Ryanair — не единственная авиакомпания, которая предлагает эту услугу. В частности, лоукостер easyJet также предоставляет такую возможность. Такую функцию также предоставляет пассажирам лоукостер Wizz Air.

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