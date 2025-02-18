Як дешево придбати квитки на літак — поради та інструкції туристам

Квитки на літак. Фото: Freepik

Забобони можуть допомогти мандрівникам суттєво зекономити на квитках на літак. Часто туристи уникають окремих дат.

Про це пише Express.

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Частина мандрівників можуть уникати певних дат через страх перед невдачею. Ці так звані "нещасливі" дні для подорожей мають приховані переваги.

Насправді, одна дата, зокрема, виділяється як ідеальна можливість отримати вигідну знижу на літак — п'ятниця 13-го.

"Нещодавні дослідження показують, що рейси до Європи були приблизно на 39% дешевшими у ці "нещасливі" дати", — поділився представник турагентства.

На думку експертів, поєднання "нещасливих" дат з непопулярним часом польотів може ще більше збільшити ваш бюджет.

Квитки на літак. Фото: minfin.com.ua

"На ранкові та нічні рейси часто діють найбільші знижки, що ідеально підходить для тих, хто прагне максимізувати свій бюджет на відпустку", — поділились фахівці.

Проте варто пам'ятати, що цей забобон не є універсальним. У багатьох країнах Азії нещасливою вважається цифра 4, оскільки вона асоціюється зі смертю, а в Італії мандрівники уникають числа 17.

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