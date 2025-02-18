Как дешево приобрести билеты на самолет - советы и инструкции туристам

Билеты на самолет. Фото: Freepik

Предрассудки могут помочь путешественникам существенно сэкономить на билетах на самолет. Часто туристы избегают отдельных дат.

Об этом пишет Express.

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Часть путешественников могут избегать определенных дат из-за страха перед неудачей. Эти так называемые "несчастливые" дни для путешествий имеют скрытые преимущества.

На самом деле, одна дата, в частности, выделяется как идеальная возможность получить выгодную скидку на самолет — пятница 13-го.

"Недавние исследования показывают, что рейсы в Европу были примерно на 39% дешевле в эти "несчастливые" даты", — поделился представитель турагентства.

По мнению экспертов, сочетание "несчастливых" дат с непопулярным временем полетов может еще больше увеличить ваш бюджет.

Билеты на самолет. Фото: minfin.com.ua

"На утренние и ночные рейсы часто действуют самые большие скидки, что идеально подходит для тех, кто стремится максимизировать свой бюджет на отпуск", — поделились специалисты.

Однако стоит помнить, что этот предрассудок не является универсальным. Во многих странах Азии несчастливой считается цифра 4, поскольку она ассоциируется со смертью, а в Италии путешественники избегают числа 17.

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