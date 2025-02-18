Как дешево приобрести билеты на самолет - советы и инструкции туристам

Как сэкономить на авиабилетах — лайфхак для путешественников
Предрассудки могут помочь путешественникам существенно сэкономить на билетах на самолет. Часто туристы избегают отдельных дат.
Об этом пишет Express.
Как выгодно приобрести билеты на самолет
Часть путешественников могут избегать определенных дат из-за страха перед неудачей. Эти так называемые "несчастливые" дни для путешествий имеют скрытые преимущества.
На самом деле, одна дата, в частности, выделяется как идеальная возможность получить выгодную скидку на самолет — пятница 13-го.
"Недавние исследования показывают, что рейсы в Европу были примерно на 39% дешевле в эти "несчастливые" даты", — поделился представитель турагентства.
По мнению экспертов, сочетание "несчастливых" дат с непопулярным временем полетов может еще больше увеличить ваш бюджет.
"На утренние и ночные рейсы часто действуют самые большие скидки, что идеально подходит для тех, кто стремится максимизировать свой бюджет на отпуск", — поделились специалисты.
Однако стоит помнить, что этот предрассудок не является универсальным. Во многих странах Азии несчастливой считается цифра 4, поскольку она ассоциируется со смертью, а в Италии путешественники избегают числа 17.
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