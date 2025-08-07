Як швидко заснути в літаку — лайфхак

Дівчина відпочиває в літаку. Фото: freepik.com

Через незручне сидіння, турбулентність та гучний шум в літаку дуже важко заснути. Однак є проста техніка, яка здатна занурити вас у глибокий сон менш ніж за п'ять хвилин.

Про це пише Daily Express.

Як добре відпочити в літаку

Зазначається, що ця техніка була розроблена під час Другої світової війни, щоб допомогти пілотам винищувачів швидко засинати навіть у зонах бойових дій.

Застосовуючи цей метод, ви заснете всього за 2 хвилини. При регулярній практиці деяким вдається відключитись всього за 60 секунд.

Вам необхідно розслабити обличчя, лоб, щелепу, щоки та язик. Потім опустіть плечі й розслабте груди, повільно випускаючи повітря. Розслабте ноги, починаючи з стегон. Потім розслабте литки та стопи. Відкладіть всі свої думки на 20 секунд й уявіть собі спокійну обстановку.

Прихопіть із собою в літак зручну подушку та беруші. Найкращий час для сну — після прийому їжі, адже в салоні літака стає тихіше.

