Главная Туризм Как за 5 минут заснуть в самолете — лайфхак военных

Как за 5 минут заснуть в самолете — лайфхак военных

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 20:58
Как быстро заснуть в самолете - лайфхак
Девушка отдыхает в самолете. Фото: freepik.com

Из-за неудобного сидения, турбулентности и громкого шума в самолете очень трудно заснуть. Однако есть простая техника, которая способна погрузить вас в глубокий сон менее чем за пять минут.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Как хорошо отдохнуть в самолете

Отмечается, что эта техника была разработана во время Второй мировой войны, чтобы помочь пилотам истребителей быстро засыпать даже в зонах боевых действий.

Применяя этот метод, вы заснете всего за 2 минуты. При регулярной практике некоторым удается отключиться всего за 60 секунд.

Вам необходимо расслабить лицо, лоб, челюсть, щеки и язык. Затем опустите плечи и расслабьте грудь, медленно выпуская воздух. Расслабьте ноги, начиная с бедер. Затем расслабьте икры и стопы. Отложите все свои мысли на 20 секунд и представьте себе спокойную обстановку.

Прихватите с собой в самолет удобную подушку и беруши. Лучшее время для сна — после приема пищи, ведь в салоне самолета становится тише.

@tommocarroll

Теперь, возможно, я не буду чувствовать усталость 😭 Если вы боретесь, чтобы заснуть, это может на самом деле изменить игру. Попробуйте и отчитайтесь после того, как вы выспитесь с помощью метода военного сна 👋 #skills4all #skillbuilding #levelup #levelupchallenge #skilldevelopment #todayilearned #skillunlocked #skills #howtosleep #sleephack #lifehackstiktok #lifehack

♬ оригинальный звук - Томмо Кэрролл

Напомним, ранее мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в столице ОАЭ Абу-Даби. Также мы писали, как от страшной жары спасаются жители Ближнего Востока.

отдых путешествие сон лайфхаки самолеты туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
