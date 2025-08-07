Как быстро заснуть в самолете - лайфхак

Девушка отдыхает в самолете. Фото: freepik.com

Из-за неудобного сидения, турбулентности и громкого шума в самолете очень трудно заснуть. Однако есть простая техника, которая способна погрузить вас в глубокий сон менее чем за пять минут.

Об этом пишет Daily Express.

Как хорошо отдохнуть в самолете

Отмечается, что эта техника была разработана во время Второй мировой войны, чтобы помочь пилотам истребителей быстро засыпать даже в зонах боевых действий.

Применяя этот метод, вы заснете всего за 2 минуты. При регулярной практике некоторым удается отключиться всего за 60 секунд.

Вам необходимо расслабить лицо, лоб, челюсть, щеки и язык. Затем опустите плечи и расслабьте грудь, медленно выпуская воздух. Расслабьте ноги, начиная с бедер. Затем расслабьте икры и стопы. Отложите все свои мысли на 20 секунд и представьте себе спокойную обстановку.

Прихватите с собой в самолет удобную подушку и беруши. Лучшее время для сна — после приема пищи, ведь в салоне самолета становится тише.

