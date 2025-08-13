Повернення квитків Ryanair у 2025 році — чи можна отримати компенсацію

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

В популярного ірландського лоукостера Ryanair доволі суворі правила повернення квитки. Пасажир може отримати назад свої кошти лише випадках, якщо рейс було скасовано чи затримано з вини компанії.

Повернення квитків Ryanair у 2025 році

Зазначається, що компанія не повертає гроші за квиток, якщо ви запізнилися чи пропустили свій рейс. Проте є вичерпний перелік випадків, коли Ryanair може повернути кошти чи надати кредит на купівлю квитка.

Пасажир авіакомпанії має право на відшкодування квитка у 3 випадках:

якщо рейс було скасовано лоукостером;

якщо рейс затримано більше ніж на 5 годин;

якщо пасажиру відмовили в посадці через перепродаж квитків.

В тому випадку, якщо пасажир не може летіти за медичними показаннями — кошти не повертаються. Проте можна придбати спеціальну страховку, яка покриває такі ризики.

Авіакомпанія надає кредит на подорож, якщо за 10 днів до вильоту помер близький родич пасажира (офіційний партнер, батьки чи дитина). Для його отримання потрібно звернутися до Ryanair із відповідною заявою та додати до неї свідоцтво про смерть та доказ спорідненості. Цей грошовий кредит потрібно використати протягом 12 місяців, інакше він згорає.

