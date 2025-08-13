Відео
Як повернути квитки Ryanair — правила авіакомпанії

Як повернути квитки Ryanair — правила авіакомпанії

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 21:36
Повернення квитків Ryanair у 2025 році — чи можна отримати компенсацію
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

В популярного ірландського лоукостера Ryanair доволі суворі правила повернення квитки. Пасажир може отримати назад свої кошти лише випадках, якщо рейс було скасовано чи затримано з вини компанії.

Про це пише avianews.com.

Читайте також:

Повернення квитків Ryanair у 2025 році

Зазначається, що компанія не повертає гроші за квиток, якщо ви запізнилися чи пропустили свій рейс. Проте є вичерпний перелік випадків, коли Ryanair може повернути кошти чи надати кредит на купівлю квитка.

Пасажир авіакомпанії має право на відшкодування квитка у 3 випадках: 

  • якщо рейс було скасовано лоукостером;
  • якщо рейс затримано більше ніж на 5 годин;
  • якщо пасажиру відмовили в посадці через перепродаж квитків.

В тому випадку, якщо пасажир не може летіти за медичними показаннями — кошти не повертаються. Проте можна придбати спеціальну страховку, яка покриває такі ризики.

Як повернути квитки Ryanair — правила авіакомпанії - фото 1
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Авіакомпанія надає кредит на подорож, якщо за 10 днів до вильоту помер близький родич пасажира (офіційний партнер, батьки чи дитина). Для його отримання потрібно звернутися до Ryanair із відповідною заявою та додати до неї свідоцтво про смерть та доказ спорідненості. Цей грошовий кредит потрібно використати протягом 12 місяців, інакше він згорає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна покупатись та відпочити в Києві. Також ми писали, що на популярному тропічному острові Балі в Індонезії побудують метро за 19 млрд доларів. 

Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
