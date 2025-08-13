Видео
Как вернуть билеты Ryanair — правила авиакомпании

Как вернуть билеты Ryanair — правила авиакомпании

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 21:36
Возврат билетов Ryanair в 2025 году - можно ли получить компенсацию
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

У популярного ирландского лоукостера Ryanair довольно строгие правила возврата билетов. Пассажир может получить назад свои средства только случаях, если рейс был отменен или задержан по вине компании.

Об этом пишет avianews.com.

Читайте также:

Возврат билетов Ryanair в 2025 году

Отмечается, что компания не возвращает деньги за билет, если вы опоздали или пропустили свой рейс. Однако есть исчерпывающий перечень случаев, когда Ryanair может вернуть средства или предоставить кредит на покупку билета.

Пассажир авиакомпании имеет право на возмещение билета в 3 случаях:

  • если рейс был отменен лоукостером;
  • если рейс задержан более чем на 5 часов;
  • если пассажиру отказали в посадке из-за перепродажи билетов.

В том случае, если пассажир не может лететь по медицинским показаниям — средства не возвращаются. Однако можно приобрести специальную страховку, которая покрывает такие риски.

Як повернути квитки Ryanair — правила авіакомпанії - фото 1
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Авиакомпания предоставляет кредит на путешествие, если за 10 дней до вылета умер близкий родственник пассажира (официальный партнер, родители или ребенок). Для его получения нужно обратиться в Ryanair с соответствующим заявлением и приложить к нему свидетельство о смерти и доказательство родства. Этот денежный кредит нужно использовать в течение 12 месяцев, иначе он сгорает.

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно искупаться и отдохнуть в Киеве. Также мы писали, что на популярном тропическом острове Бали в Индонезии построят метро за 19 млрд долларов.

авиарейсы правила авиабилеты путешествие туризм Ryanair
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
