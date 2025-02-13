Як зекономити на багажі під час круїзу —прості лайфхаки

Туристка та лайнері. Фото: Freepik

Все частіше українські туристи віддають перевагу круїзним подорожам, однак і там доведеться заплатити за додатковий багаж. Досвідчена мандрівниця Сью Брайант поділилася цікавими порадами, які допоможуть зекономити у подорожі на лайнері.

Про це пише Exprees.

Читайте також:

Як зекономити на багажі під час відпустки на лайнера

Перш за все Брайант радить подбати про капсульний гардероб — взяти мінімум речей, які підійдуть для будь-якої нагоди та будуть добре поєднуватися між собою.

Щоб відчувати себе якнайкраще під час круїзу, мандрівникам радять віддавати перевагу легким тканинам та пляжним аксесуарам, які гармонійно поєднуються з аквамариновими водами.

Наприклад, за словами експерта, під час подорожі на лайнері вам знадобиться усього три пари взуття — зручна пара для прогулянок, шльопанці для корабля та ошатна пара для вечора.

Багаж. Фото: Freepik

Також гарною покупкою для подорожей стануть органайзер. Наприклад, для ліків чи ювелірний прикрас, які допоможуть не загубити цінні речі та збережуть місце у вашому багажі.

Замість того, аби везти купу шнурів та зарядних пристроїв для ваших гаджетів, придбайте зручний USB-перехідник, який дозволить заряджати декілька гаджетів з одного блоку живлення.

Зазвичай на борту лайнера туристам надають усі необхідні косметичні засоби. Однак якщо вам потрібно взяти доглядову косметику, придбайте набір багаторазових пляшечок для подорожей та перелийте туди ваші засоби.

Також дізнайтеся, які авіакомпанії найчастіше гублять багаж пасажирів.

Раніше ми розповідали про найромантичніші місця в України, де можна зробити пропозицію руки та серця у День святого Валентина.