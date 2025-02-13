Как сэкономить на багаже во время круиза — простые лайфхаки

Туристка на лайнере. Фото: Freepik

Все чаще украинские туристы отдают предпочтение круизным путешествиям, однако и там придется заплатить за дополнительный багаж. Опытная путешественница Сью Брайант поделилась интересными советами, которые помогут сэкономить в путешествии на лайнере.

Об этом пишет Exprees.

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Прежде всего Брайант советует позаботиться о капсульном гардеробе — взять минимум вещей, которые подойдут для любого случая и будут хорошо сочетаться между собой.

Чтобы чувствовать себя лучше во время круиза, путешественникам советуют отдавать предпочтение легким тканям и пляжным аксессуарам, которые гармонично сочетаются с аквамариновыми водами.

Например, по словам эксперта, во время путешествия на лайнере вам понадобится всего три пары обуви — удобная пара для прогулок, шлепанцы для корабля и нарядная пара для вечера.

Багаж. Фото: Freepik

Также хорошей покупкой для путешествий станут органайзеры. Например, для лекарств или ювелирных украшений, которые помогут не потерять ценные вещи и сохранят место в вашем багаже.

Вместо того, чтобы везти кучу шнуров и зарядных устройств для ваших гаджетов, приобретите удобный USB-переходник, который позволит заряжать несколько гаджетов с одного блока питания.

Обычно на борту лайнера туристам предоставляют все необходимые косметические средства. Однако если вам нужно взять уходовую косметику, приобретите набор многоразовых бутылочек для путешествий и перелейте туда ваши средства.

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