Яка річ в готелі може створити вам проблеми зі шкірою й волоссям — поради туристам

Готельний номер. Фото: pexels.com

Експерт з туризму застерігає відпочивальників "двічі подумати", перш ніж користуватися косметичними засобами у ванній кімнаті готелю. Cпівдиректор компанії Cheap Deals Away Дон Морвуд попередила, що в пляшках не завжди знаходиться те, що очікуєш.

Про це пише Daily Express.

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Експертка розповіла, що в пляшечки в готелях з косметичними засобами часто наповнені дешевими альтернативами. Їх склад може провокувати різні проблеми зі шкірою — від дерматитів до алергій.

"Деякі готелі скорочують витрати, наповнюючи брендові пляшки непатентованими продуктами, або, що ще гірше, пляшками, які не були належним чином очищені між використанням", — поділилась експертка.

Ще більше занепокоєння викликає повторне використання тари без належного очищення. Доун стикалася з повідомленнями про пляшки, що містять залишки від використання попередніми гостями.

Ванна кімната в готелі. Фото: pexels.com

Експертка порадила уникати пляшечки, які вже були попередньо відкриті, а також ті, в яких помітне розшарування косметичного продукту. Також зверніть увагу на етикетку, вона не має бути написана від руки.

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