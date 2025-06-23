Какая вещь в отеле может создать вам проблемы с кожей и волосами - советы туристам

Эксперт назвала вещь, к которой не следует прикасаться в отеле
Эксперт по туризму предостерегает отдыхающих "дважды подумать", прежде чем пользоваться косметическими средствами в ванной комнате отеля. Содиректор компании Cheap Deals Away Дон Морвуд предупредила, что в бутылках не всегда находится то, что ожидаешь.
Об этом пишет Daily Express.
"Гигиенический кошмар" в отеле
Эксперт рассказала, что в бутылочки в отелях с косметическими средствами часто наполнены дешевыми альтернативами. Их состав может провоцировать различные проблемы с кожей — от дерматитов до аллергий.
"Некоторые отели сокращают расходы, наполняя брендовые бутылки непатентованными продуктами, или, что еще хуже, бутылками, которые не были должным образом очищены между использованием", — поделилась эксперт.
Еще большее беспокойство вызывает повторное использование тары без надлежащей очистки. Доун сталкивалась с сообщениями о бутылках, содержащих остатки от использования предыдущими гостями.
Эксперт посоветовала избегать бутылочки, которые уже были предварительно открыты, а также те, в которых заметно расслоение косметического продукта. Также обратите внимание на этикетку, она не должна быть написана от руки.
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