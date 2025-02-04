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Експерти назвали найбезпечніші місця в літаку

4 лютого 2025 13:25
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Де найбезпечніші місця в літаку — фахівці провели дослідження
Місця в літаку. Фото: depositphotos.com
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Експерти з авіації з'ясували, яке місце в літаку вважається найбезпечнішим для мандрівників. Вони проаналізували дані, зібрані за 35 років.

Про це пише Daily Star.

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Хоча в повітрі задня частина літака здається небезпечною через відчуття турбулентності, дослідження показали, що вона насправді є найбезпечнішою, якщо щось під час польоту піде не так.

Згідно з аналізом 35-річних даних Федерального управління цивільної авіації (FAA) за 2024 рік, сидіння в задній частині літака є безпечнішими. У задній третині літака рівень смертності становив 32%, тоді як у середній третині — 39%.

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Пасажири в літаку. Фото: Pinterest

У передній третині літака рівень смертності збільшився до 38%. Середні сидіння в задній частині літака статистично є найбезпечнішими — рівень смертності на них становить лише 28%.

Крім того, аварійні служби та рятувальні команди часто заходять в літак ззаду, а це означає, що всіх, хто там знаходиться, теоретично врятують в першу чергу.

Нагадаємо, ми розповідали про найбюджетніші країни, куди вже зараз варто бронювати поїздку. Також ми розповідали, чи безпечно насправді подорожувати літаками.

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