Где самые безопасные места в самолете - специалисты провели исследование

Места в самолете. Фото: depositphotos.com

Эксперты по авиации выяснили, какое место в самолете считается самым безопасным для путешественников. Они проанализировали данные, собранные за 35 лет.

Об этом пишет Daily Star.

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Хотя в воздухе задняя часть самолета кажется опасной из-за ощущения турбулентности, исследования показали, что она на самом деле является самой безопасной, если что-то во время полета пойдет не так.

Согласно анализу 35-летних данных Федерального управления гражданской авиации (FAA) за 2024 год, сиденья в задней части самолета являются более безопасными. В задней трети самолета уровень смертности составлял 32%, тогда как в средней трети — 39%.

Пассажиры в самолете. Фото: Pinterest

В передней трети самолета уровень смертности увеличился до 38%. Средние сиденья в задней части самолета статистически являются самыми безопасными — уровень смертности на них составляет лишь 28%.

Кроме того, аварийные службы и спасательные команды часто заходят в самолет сзади, а это значит, что всех, кто там находится, теоретически спасут в первую очередь.

Напомним, мы рассказывали о самых бюджетных странах, куда уже сейчас стоит бронировать поездку. Также мы рассказывали, безопасно ли на самом деле путешествовать самолетами.